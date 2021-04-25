台灣唯一的幼兒圖畫書獎項「信誼幼兒文學獎」25日揭曉， 5位圖畫書創作新秀獲獎。教育部政務次長蔡清華致詞表示，信誼幼兒文學獎是每一年兒童文學界的溫馨聚會，今年國家圖書館曾淑賢館長獲頒特別貢獻獎，教育部也與有榮焉。他感謝信誼創辦這個獎，33年來這麼多兒童文學先輩長期耕耘，讓孩子在本土文化和世界新知的滋潤下成長。文化部次長李靜慧分享一段往事，表示女兒整理小時候圖書時，捨不得送出信誼相當著名的「長青書」《媽媽買綠豆》，因為書中胖胖的媽媽很像女兒的奶媽，讓她深深感受到兒童文學對孩子的影響力。

信誼基金會董事長張杏如表示，曾淑賢一路走來，對兒童閱讀的支持和推廣始終如一。期待曾淑賢持續帶領各鄉鎮圖書館突破、創新，持續不斷整合社會和政府資源推動閱讀，持續支持好書的推廣，並給創作者打造更寬廣、肥沃的創作環境。

第33屆信誼幼兒文學獎共收到325件作品，其中圖畫書創作113件、文字創作212件，最後勝出的3件圖畫書創作和2件文字創作，決議都予佳作肯定，首獎從缺，期勉創作者更進一步精進、超越與創新。

張杏如表示，兒童創作最重要的兩個指標就是兒童和創意。隨著時代的變遷、生活形態的改變，年輕創作者更需要一個可以探索新疆界、新議題的平台，期許創作者不只創作完整的作品，也嘗試找到新的創作形式或深化當代議題。

圖畫書創作作品，決審主任委員宋珮表示，從113件圖畫書創作入圍的16件作品發現，創作者繪畫上無論技巧或創新表現都不俗，但多數忽略文字的精鍊和準確度，非常可惜。最後選出幾個佳作。

《公主一點點》描述一個只會用「一點點」來表達多寡、長短、冷暖、快慢的公主，為了能準時赴男友的約會，在校長的幫助下，終於學會怎麼把握時間，並能把計量說清楚。作者鄭萱婕巧妙的在情節起承轉合之間，加入度量衡的知識。

9度參賽的兒童才藝班繪畫老師張雅鈴，這次終於以《爸爸》獲得佳作。小時候考考試卷要回家請家長簽名，爸爸卻總是說：「再加油！」父親去年過世後，張雅鈴一筆一淚畫出這個故事，用紅色圍巾串接故事，勾勒出對父親的思念。

佳作《盆栽先生》是第30屆首獎得主吳語緁的作品，久居墨爾本的吳語緁，創造了一個熱愛植物的盆栽店老闆故事，評審認為，這樣一個故事在世局混沌的當下，讓人看著感到安心。

獲得文字創作佳作獎的《那個誰啊？》，作者是20年前也曾投稿參賽，20年後再次參賽獲獎的姜蜜，此次參賽結合了20年來電視編劇、寫作教學、出版編輯的經驗，還找出40年前上幼兒園上台表演的照片，寫出一個簡單而可愛的故事。

另一佳作《在浴室，給一群動物洗澡》是嫁至台灣的湖南媳婦祝娟的作品，在陪伴6歲女兒成長之際，把親子對話變成故事，留下更多記憶。

(旺報 )