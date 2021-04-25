一名曾經擔任陸軍台東地區某部隊戰車連上尉連長的凌姓男子，偽造連上同袍簽名，侵占部隊核發給連上同袍的工作獎金4萬4500元。遭到連上弟兄發現通報後曝光。全案經法院審理後，依侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌，判刑1年10月，緩刑4年。當事人也因小失大，卸任軍職成為清潔工。

判決指出，依照國防部頒訂的相關規定，基層連隊主官得使用該連每月的特別補助費，核發每人每次個人獎勵金500元，由連隊主官決定發放對象，再口頭指示預財士簽報獎勵名單及事由，經連隊主官核可後由預財士提領特別補助費，將現金（紅包）交與連隊主官發放工作獎金，最後由領獎者於收據上簽名辦理核銷。

凌姓連長串通許姓、林姓預財士利用職權，在未經士官兵同意或授權情況下，偽簽士官兵簽名，並完成核銷。自2014年12月16日至2017年9月1日，合計侵占士官兵工作獎金達4萬4500元，直到連上士官兵發現並通報上級後，全案曝光。

台東地院法官審理時認為，凌男為戰車連上尉連長，本應遵守法律規定謹慎公務，竟不思廉潔自持，行為實不應該。但考量他坦承犯行，目前從事清潔工作每月收入約3萬8千元等狀況後，依侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌，判刑1年10月，緩刑4年，褫奪公權1年。可上訴。

(中時新聞網)