台中市南屯萬和宮老二媽西屯省親遶境 ，今晚9點多回鑾安座功德圓滿 。（盧金足攝）

台中市南屯萬和宮老二媽西屯省親遶境 ，今晚9點多回鑾安座功德圓滿 。（盧金足攝）

台中市萬和宮老二媽、聖二媽，今晚9點多在萬和宮及西屯、南屯上萬鄉親、信眾簇擁下回鑾安座，結束為期兩天一夜的西屯省親遶境之旅；雙方向天上聖母參拜祈福之後，依依不捨話別，相約三年後再見。

「老二媽」與同行的「聖二媽」，今天上午繼續在西屯區遶境祈福，比照107年模式，老二媽與聖二老神轎聯袂遶境，早上八點從烈美堂起駕出發，先後在玉皇宮、惠來廟與文財廟（各停一轎）、廍後母舅、高堂中醫、何源里、何德福德詞、福夀宮、何明東門福德祠、河南福德五路財神廟、何成廣場停駕。

下午3點，董事長蕭清杰率領的陣頭、信眾迎神的長串隊伍啟程，前往市政北三路與文心路二段路口等候即將結束西屯省親遶境的「老二媽」。

至5點40分左右，雙方陣頭終於會合，鐘鼓齊鳴、爆竹聲畫破暗夜長空，震耳欲聾聲接駕，繼續前往最後停駐點的水安宮。

壯觀回鑾隊伍抵達水安宮，廟埕附近擠滿隨香人潮，廟方盛情接待，提供可口的菜餚，離去時，熱情信眾等候媽祖加持排隊長跪、倰轎腳，長達數百公尺。

8點半，各陣頭陸續抵達萬和宮廟埕，守候多時，擠爆廟埕信眾、鄉親引領盼望，感受熱鬧氣氛。

半小時之後，老二媽、聖二媽鑾轎，由副市長黃國榮、市府民政局長吳世瑋扶轎抵達廟埕，沖天炮聲、號角、佛號及鑼鼓聲大作，震耳欲聾，畫破黑夜長空；歡呼聲此起彼落，信眾雙手合十，或手持清香，虔誠祈福，也有的不停拍照，共同見證三年一次的媽祖回鑾盛況，及洋溢歡樂、感人氣氛。

「進喔!進喔!」媽祖鑾轎在滿場信眾高呼聲中，依次入廟。9點20分舉行的回鑾安座上香典禮，由黃副市長、蕭董事長主祭，吳局長、南屯區長林秋萬、西屯區長陳寶雲、市議員劉士州、朱暖英、張耀中、何文海、萬和宮董監事及丹慶季媽祖會陪祭，莊嚴隆重，為今年的省親遶境畫下圓滿句點。

黃國榮說，他很歡喜代表盧市長參加老二媽西屯省親回鑾安座典禮，由於媽祖保佑，這次的活動能夠圓滿順利。

蕭清杰說，這次活動圓滿成功，非常感謝盧秀燕市長等長官蒞臨，謝謝丹慶季媽祖會、西屯區各里長、福德祠熱烈贊助，數以萬計信眾、鄉親熱情參與；他祈求媽祖保佑風調雨順、國泰民安，信眾閤家平安。

雙方恭送媽祖回鑾安座，向天上聖母參拜祈福之後，依依不捨話別，相約三年後再見。

(中時 )