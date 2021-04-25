2022年縣市長選舉戰火將至，新北市長寶座最受關注。《台灣議題研究中心》網路輿情分析指出，新北市長侯友宜目前是藍營最強諸侯，在全國主要政治人物的聲望，以滿意度74%奪冠，民進黨以衛福部長陳時中66%緊追在後，2022有機會與侯一戰。

民進黨籍前縣長蘇貞昌當年親征新北市，慘輸侯友宜逾29萬票。2022年民進黨將派誰應戰這位藍營最強諸侯？可能人選包含現任立委蘇巧慧、吳秉叡、羅致政、黨部主委何博文。另外，民進黨考量陳時中在北市長選舉支持度，一直無法超車國民黨立委蔣萬安，是否可能讓陳時中轉戰新北，挑戰侯友宜？

根據《台灣議題研究中心》最新民調顯示，新北市長侯友宜在全國主要政治人物聲望，以滿意度74%奪冠，衛福部長陳時中以66%緊追在後。根據QuickseeK快析輿情資料庫分析，幾位可能參選人中，今年1月開始的網路聲量，其中以陳時中以51萬3537筆，占83.1%。其次依序是侯友宜的13.5%、蘇巧慧的1.4%、羅致政的1.1%、吳秉叡的0.7%、何博文0.2%。

另外，觀察幾位可能參選人的臉書粉絲團經營狀況，除了陳時中未有臉書粉絲團以外，侯友宜的粉絲數量最多，約49萬人，蘇巧慧則逾16萬人、羅致政10萬人、吳秉叡10萬人、何博文1.5萬。粉絲互動率，侯友宜也以8.69表現最佳，蘇巧慧則為5.81，羅致政為5.69。

#2022選戰輿情觀察 |... 由 Tpoc台灣議題研究中心發佈於 2021年4月25日 星期日

(中時新聞網)