橫跨雙北中正橋改建工程如火如荼進行，預計2022年12月通車，而北市府提出「行人友善林蔭道路」，將部分路段景觀再造，但設計顧問廠商卻從遠本規劃54棵喬木，減少剩26棵，但灌木杜鵑花從2200株暴增為1萬40株，讓林蔭道路變調成杜鵑花道，讓不少都市設計委員會不認同，但避免影響工程進度，最後仍通過此案。

中正橋改建工程在前年5月6日開工，拆除北市端引道重慶南路高架橋後，完成首座橋墩及其鋼梁吊裝，並進行橋面板鋪設，又於鋼構廠內完成主橋跨河段鋼結構的假組立工作，預計2022年12月主橋即可通車。

針對銜接台北端的重慶南路三段也要景觀再造，北市府提出的行人友善林蔭道路，設計顧問廠商表示，從54棵喬木減少剩26棵，取消的35棵喬木改為種植16棵烏心石，並將種植平戶杜鵑，也加強植栽密度。

都審委員認為，重慶南路3段是進入新北幹道，周遭的商業活動將會改變，包括交通與人行道等都是未來發展層次，但新版本喬木卻更少，還大肆種杜鵑花，應要調整樹穴設計種植更多樹，盼能成為景觀大道。

申請單位表示，會持續協調視狀況增加樹木，但現況需要配合的基礎設施太多，加上重慶南路三段管線高低不均，導致兩端覆土深度才會符合種植喬木。施工廠商也說明，若無法通過恐會影響工期。

都發局副局長羅世譽裁示修正通過此案，但建議廠商若因管線障礙縮減喬木設置，需要再測量調整連續性，讓喬木數量足夠，並提升路口意象。

(中時 )