據俄羅斯國防部的公開消息，作為常規冬季訓練的一部分，俄羅斯空軍的遠程航空司令部再次進行指揮人員演習。值得注意的是，演習內容包括Tu-95MS「熊」( Bear H)轟炸機和Tu-160「海盜旗」( Blackjack)轟炸機的發射巡弋飛彈任務，航空學家(The Aviationist)發現，俄羅斯特別是黑海地區，最近的軍事活動明顯激增。

大約10架飛機參與了長程飛機巡弋任務與發射飛彈演習，包括Tu-95MS、Tu-160，和擔任油料補給的Il-78空中加油機，這批飛機從薩拉托夫地區(Saratov Oblast)飛往俄羅斯西北部的科米共和國(Komi Republic)，轟炸機帶著巡弋導彈，飛過烏拉山以西襲擊預定地面目標，超過7小時後返回基地。

除飛彈轟炸任務以外，還包括在超過6,000公尺的高度，以每小時約600公里空中巡邏，還有持續飛行空中加油等演訓。

儘管俄國國防部沒有說明，但從地緣位置來看，參與演習的轟炸機，應該屬於薩拉托夫地區的恩格斯空軍基地(Engels-2)的轟炸機團，以及位在科米共和國潘波訓練場（Pemboy）。

從Tu-160彈艙發射的Kh-555巡弋飛彈。(圖/twitter)

至於搭載的武器，俄國國防部發布了一段演習的影片，顯示Tu-160裝載的是Kh-555巡弋飛彈。Kh-555是Kh-55的改進型（北約名：AS-15）的，是大型長程次音速巡弋飛，射程至少為2500公里，另外一些消息來源稱，Kh-555的增程型，的最大射程達到3,000~ 3,500公里。

此型飛彈於2000年代初投入使用，並且在2015年反恐戰爭期間，打擊ISIS陣地時有實戰過。Tu-95可攜帶6~16枚，而Tu-160可攜帶12枚。甚至Su-34戰鬥轟炸機也能攜帶1枚Kh-555，至於Tu-22M3「逆火」( Backfire)是否可掛載，則還沒有看過，無法證實。

這是軍事分析師所說的「俄羅斯軍事活動激增」的其中一項例子。另一個值得注意的事件發生在巡弋飛彈演習的第2天，兩架Tu-160轟炸機，與Su-35S戰機、 Su-27戰機組合成的編隊，和波羅的海執行了8個小時的飛行任務，一架A-50預警機也有加入。

北約當然有發現上述的俄國空軍編隊，北約聯合航空運營中心（CAOC）派出德國和義大利的颱風戰機攔截，隨後又加上波蘭空軍F-16C戰鬥機也在旁戒備。之後丹麥皇家空軍F-16也來。

總之，俄國轟炸機-戰鬥機編隊在波羅的海上方的國際領空，大約三個小時後返回俄羅斯本土。

這些的轟炸機任務不一定與俄羅斯在烏克蘭、克里米亞周圍的集結有關，但明顯引起了國際社會的關注。根據俄羅斯國防部的官方說法，在克里米亞的部隊集結，只是例行演習，以檢查武裝部隊的戰備情況。

(中時新聞網)