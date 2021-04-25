台中捷運綠線25日通車典禮，總統蔡英文(前右4)、前總統馬英九(前右2)難得同台，台中市長盧秀燕(前右3)巧妙安排站在兩人之間。(翻攝中時新聞網影片)

歷經13年、3位市長，台中捷運綠線25日正式通車。總統蔡英文、前總統馬英九受邀到場祝賀。蔡英文難得與馬英九同台，台中市長盧秀燕巧妙安排坐在兩人之間，甚至通車典禮儀式時，也夾在馬、蔡之間，算是貼心安排。

蔡英文與馬英九出席台中綠線捷運通車典禮，據香港媒體《中評社》報導指出，馬、蔡兩人中間都隔著盧秀燕，甚至通車典禮儀式時，也夾在馬、蔡之間，算是貼心安排。

另外，通車典禮來了前後任總統以及5位台北市、台中市前後任市長，台中市的8位立委全員到齊，也讓現場一次出現3位黨主席，除了蔡英文、柯文哲外，國民黨主席江啟臣是以立委身分出席。剛卸任交通部長的前台中市長林佳龍僅在影片現身，並未出席。影片是擷取2017年時的新聞畫面。

盧秀燕致詞時，感謝歷任總統、市長、台北市政府，與市民支持共同完成艱鉅任務，見證歷史性的一刻，這是台中第一條捷運，台中交通正式邁入新紀元。蔡總統也表示，台中捷運從規畫到施工，經過胡志強、林佳龍以及盧秀燕等3位市長的付出。這次綠線通車經驗再一次證明，只要中央和地方能夠合作，就能把事情做好。

中捷綠線通車！蔡英文、馬英九同台

(中時新聞網)