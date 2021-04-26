日前，台積電法說會上雖釋出不少利多消息，但由於預期第二季毛利率、營益率都將低於首季，導致短線上買盤退燒，法說行情失靈，股價連續下壓，但有別以往台積電只要下跌，大盤就很難上漲，這次台股的多頭行情並沒有因此受影響。

近幾個交易日，台股在航運、原物料、金融等非電族群的健康輪動、表現強勁帶動下，持續在萬七之上創下歷史新高，成交量能也同步放大，價量齊揚。專家指出，因兼具缺料、漲價的利多題材，加上基期相對低，因此傳產股成為近期的主流標的，也是台積電休息之下指數還能持續創新高的關鍵。

台股呈健康輪動格局

反觀過往扮演著引領大盤漲勢的電子股，雖成交比重明顯下滑，聯電、聯發科、鴻海等電子權值股表現較弱，但觀察電子指數仍維持著強勢的高檔整理格局，因此法人認為，整體來看，台股目前在電子、傳產、金融類股之間呈現健康輪動，大盤震盪向上走勢不變，多頭行情不墜。

法人進一步指出，隨著上市櫃公司三月、首季營收全數出爐，良好的營收表現已先為台股打下強心劑，而五月中旬前首季財報也將陸續公告，加上近期適逢法說會旺季，包括聯發科、聯電、台達電、友達、旺宏、穩懋、亞德客ＫＹ等重量級個股四月底前都將舉辦法說會；此外，美股也進入科技類股的財報發佈期，基本面展望將成為台股能否更上一層樓的重要關鍵。目前市場對於後市看法多維持正面預期，看好在第二季展望仍佳的氛圍帶動之下，台股可望繼續盤堅向上、呈現個股表現格局。

回頭看台積電，法說會後股價雖不漲反跌，但包括花旗、野村、里昂、摩根士丹利在內的十二家外資仍持續力挺，分析短線震盪來自第二季營收增速低於預期、擴大資本支出不利毛利率等因素，預期在強勁需求支撐下，今年旺季表現將比往年更旺，故推薦拉回可逢低布局。而公司也看好產業前景，調高今年營運成長目標及資本支出，顯示其對於長期營運的成長更具信心。

緊接著，同為半導體景氣指標的聯發科二十八日舉辦法說會，市場看好，因首季營收達一○八○億元，超越原先財測的九六四億至一○四一億元，故樂觀推估每股盈餘可望來到十二元以上，締新猷可期，且由於預期法說會可望釋出正向的營運展望，股價也維持高檔整理姿態。（全文未完）

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先探投資週刊2140期

(中時新聞網)