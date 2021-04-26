日本「靜岡朝日電視台」報導，一名陸上自衛隊官員在沒有繳交基地餐廳使用費之下，要有繳錢的下屬去幫自己拿餐點，次數多達51次，東窗事發後，已遭到免職處分。

根據報導，這名隸屬於陸上自衛隊機甲教導連隊（前身為戰車教導隊）、駐防於日本靜岡縣駒門基地的40多歲陸上自衛官，因為覺得準備餐點「太花時間」，自2019年9月到2020年6月之間，在未申請使用基地餐廳之下，多次要求下屬幫自己拿餐點，次數達51次，最後因內部告發而東窗事發。

由於基地餐廳的使用費不高，該自衛官就算吃了51次的「霸王餐」，也僅相當於「白吃」約1.7萬日圓（約新台幣4420元）；而就算是最「菜」的新人3等陸尉（同我國少尉），月薪也有超過23萬日圓（約新台幣6萬元）；40多歲陸上自衛官的平均月薪更可達35至40萬日圓（約新台幣9.1至10.4萬元），相較之下根本只是小錢。

但該自衛官卻因此遭陸上自衛隊免職，根本是虧大了。不過也由於事件最後於「內部解決」，相關刑事罪名以不起訴告終，讓他不至於因此吃上牢飯。

這名自衛官在接受調查時承認犯行，並後悔地說自己「想得太簡單了」。負責指揮駒門基地的機甲教導連隊長相馬佳輝一等陸佐（同我國上校）則表示，發生此種事件「實在非常遺憾」，將吸取教訓，進一步教育所有隊員，防止同樣的事件再度發生。

(中時新聞網)