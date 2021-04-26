「醫生，我的肝臟長水泡，會不會是長了壞東西？」門診間，常見患者拿著健檢報告、一臉愁苦地就醫；究竟，肝、腎長水泡， 需要處理嗎？

●肝臟長水泡 多為先天性

肝膽腸胃科醫師江明峰表示，肝臟長水泡的患者比例並不低，醫學數據上保守估計大約有5～10%的罹患率。

肝臟水泡其實就是長在肝臟裡的水泡，醫學上稱為「肝囊腫」，至於為什麼肝臟會長水泡目前醫學尚未發現原因，大多是先天性的，隨著年紀增長，水球裡積了一些類似血漿的液體，慢慢變大，形狀也變得圓滾滾的。

大多數的肝水泡屬於「單純性囊腫」，可能是單顆或多顆同時存在，數量不多，大多在10個以下，大小也不一定，大約都在1～10公分之間。

●肝水泡多無害但要追蹤 肝囊腺瘤會惡化成癌

肝囊腫一般不會有症狀，大多是健康檢查時照腹部超音波時意外發現，不過，聽到囊腫，總讓人懷疑跟腫瘤有關，不論良性或惡性，總會讓患者憂心忡忡，但江明峰強調，肝水泡絕大多數無害，許多人終其一生與它和平共處。

雖然目前並沒有任何藥物能抑制肝水泡的生長或使肝水泡縮減，肝水泡也不會惡化，更不會演變成肝癌，只是若水泡太大，可能壓迫到其他器官，引發身體不適，必要時抽取囊腫液，或是採硬化治療，使其不再分泌液體。

不過，要特別注意的是，有些腫瘤，例如「肝囊腺瘤」，長得很像水泡，雖然罕見，但卻可能惡性變化為肝囊腺癌。因此，建議有肝水泡者，仍需要每年接受腹部超音波追蹤檢查， 以觀察水泡是否異常，若發現有囊壁變厚或內部結構改變的情形，就可能不是單純的肝囊腫，需要進一步做影像醫學或切片判斷。

●肝水泡不會影響超音波檢查結果 多發性囊腫要注意

另外，也有人擔心肝水泡會不會影響肝臟疾病的鑑別，江明峰指出，由於超音波的透水性相當強，肝水泡顧名思義含液體較多，因此不會影響超音波檢查的結果。

此外，肝水泡也不會造成血液檢查異常、不會影響肝指數，被稱為「肝癌指數」的胎兒蛋白也不會上升，和B、C肝炎更沒有關係，總括來說，並不會引起其他肝臟疾病的併發症；即便多發性肝囊腫，在肝臟上長了密密麻麻的水泡，只要水泡不會壓迫其他組織及器官，仍是可以不需要處理的。

只是多發性肝囊腫的患者容易引起其他併發症，需要特別小心。「多發性囊腫」已知和基因變異有關，屬於遺傳疾病，因此這類患者本身也容易罹患多發性腎囊腫。

●年紀愈大 腎囊腫比例高

多發性腎囊腫可不像多發性肝囊腫這麼好對付。江明峰說明，單純的腎囊腫和肝囊腫一樣，相當常見。

長腎水泡的原因有可能是先天性或後天造成，先天性的原因不明，目前只知道大多數是腎小管異常發育的結果，至於為何會異常發育就不得而知，而後天性的則有可能是外傷發炎或手術後引起，數量極少超過10個以上。

一般年紀愈大，有腎臟囊腫的比例愈高，根據統計，40歲以前的發生率約為20%，60歲以上則高達33～50%。男性的發生機會約是女性的2～3倍。

●腎臟囊腫 5種情況需治療

單純性也大多是良性的，從超音波可見位於腎臟也是出現圓形囊腫，壁薄而平滑，像水球般長在腎臟內或突出腎皮質，大小不一，從零點幾公分到10幾公分都有，也大多沒有症狀， 因此也多是每年追蹤檢查即可， 但是如果有下列情形，則需接受治療：

1.經常發生疼痛。

2.引起出血。

3.合併結石。

4.壓迫到血管或腎臟引起高血壓。

5.壓迫到腎盂或輸尿管造成腎水腫。

多囊腎及多囊肝患者必須比一般人更注重保養，不亂吃藥、飲食要「三少」。(示意圖/常春月刊提供)

●多發性腎囊腫具遺傳性 嚴重恐洗腎

多發性腎囊腫則可能演變成血尿、高血壓、尿毒、腎衰竭等。江明峰提及，多發性腎囊腫的患者通常腎臟變得很大，而且兩側都滿布大大小小的水囊，這類疾病具遺傳性，家人發病的機率約一半，男女都有。因此，當家人中有一 人經診斷為多囊腎，最好其它家族成員也趕緊 到醫院做超音波檢查。

●延緩進入末期腎臟病 不亂吃藥、飲食要「三少」

多囊腎及多囊肝患者必須比一般人更注重保養。由於國人愛吃藥，而藥物多經由肝腎代謝，因此，應遵守用藥的「5不原則」：

1.不聽別人推薦的藥。

2.不信神奇療效的藥。

3.不買地攤、夜市、遊覽車上所販賣的藥。

4.不吃別人贈送的藥。

5.不推薦藥給別人。

另外，平日飲食也要三少，「少鹽、少油與 少糖」，並盡量多喝水、攝取多蔬果、纖維多等新鮮食物，避免加工品，生活作息正常，不抽菸、不憋尿，並且定期追蹤腎功能，才能延緩進入末期腎臟病的時間。

(中時新聞網)