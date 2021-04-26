一名22歲的陳小姐，從小沒有特殊疾病，某天夜裡突然右半邊肢體不能動彈，機靈的男友迅速把她扛上車送至醫院急診。到院醫師診斷為中風，立即安排機械取栓手術，送至加護病房後，陳小姐雙腳出現劇烈疼痛，醫師研判為急性下肢缺血性栓塞，因同時併發多處栓塞，經心臟超音波檢查發現左心房內有非常大的黏液瘤，立即送至手術室進行開胸手術，並將雙腳股動脈切開做栓塞清除手術，把她從鬼門關救回來，且保留了雙腳，沒有造成缺憾，重拾健康人生。

●黏液瘤為心臟常見腫瘤 腫瘤小無症狀

臺北榮總心臟外科郭姿廷醫師表示，黏液瘤是最常見的心臟腫瘤，最常發生在左心房內，在腫瘤還小的時候病人不會有任何症狀，但是當它開始長大阻礙到心臟的血流時，病人可能會越來越喘，走一段路需要停下來休息，睡覺需要將頭墊高一點睡，嚴重時會造成急性肺水腫甚至是心臟衰竭。

●黏液瘤會隨血液漂流 進而造成中風

郭姿廷醫師提及，由於黏液瘤不是一個結實的團塊，而是有點果凍狀的腫瘤，在心臟內隨著心臟跳動，其中的小碎片就有可能掉下來，隨著血流漂到任何一個器官塞住動脈，造成標的器官的缺血，陳小姐即為塞住頸動脈造成中風，及塞到股動脈造成下肢缺血性栓塞；不同器官對於栓塞造成的缺血忍受度不同，以腦部時間最短，可能兩三小時後就會產生難以挽回的後遺症。

●30－60為高危險族群 避免復發應定期追蹤

黏液瘤的好發族群為30至60歲中年人，且女性發生率較男性多，目前並沒有找出任何相關的危險因子。

郭姿廷醫師說明，依據腫瘤的大小和位置，除了傳統開胸手術外，有些病例也可採取內視鏡輔助的側胸微創手術，不需破壞胸骨或肋骨，大大縮短手術後恢復的時間；而黏液瘤雖然屬於良性腫瘤，有復發機會，術後需要定期以電腦斷層或心臟超音波追蹤。

(中時新聞網)