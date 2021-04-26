最近美國摔角聯盟WWE傳出難堪的「垃圾門」事件，前女子冠軍米琪詹姆斯(Mickie James)本月中遭到解雇，WWE幾天之後寄回米琪在公司尚未取回的私人物品，「用一個黑色大垃圾袋裝著！」米琪看了直搖頭，她將照片放到推特說：「親愛的文森麥馬漢(Vince McMahon, WWE老闆)，我不確定你是否知情，我收到了你們的愛心包裹，感謝你。」

粉絲看了都義憤填膺，這麼大一間公司，給個紙箱很難嗎？WWE本月中一口氣釋出10位選手，包括今年41歲的米琪。她早年闖蕩獨立圈(未在電視演出的摔角團體)，2003年加入WWE培訓聯盟，2010年返回獨立圈，2016年再還巢WWE。她是WWE名將，拿過6次女子冠軍。

米琪感嘆自己在公司眼裡竟是一文不值：「這個垃圾袋就象徵著我過去3年在WWE的地位。」她回歸之初還參與過爭奪冠軍的主線，但過兩年逐漸變成一些年輕後輩的沙包，歷經受傷開刀再休養1年多，終於淪為背景人物遭到釋出。

WWE品牌長史蒂芬妮(Stephanie, 老闆的女兒)急忙公開致歉，另一位高管Triple H(擂台名, 史蒂芬妮的丈夫)則聲明他開除了那位該負責的主管。這樣做更暴露WWE高層的無感，米琪表示她10年前離開公司時就是收到垃圾袋包裹了，「當年我非常受傷，因為我那時還很愛WWE。」現在她只覺得：「我不想讓某個人因此丟掉飯碗，但我更不想讓其他人再收到垃圾袋。」

(中時新聞網)