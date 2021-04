第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。(美聯社)

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮(The Academy Awards,美國電影藝術與科學學院獎)將於台灣時間周一(26日)上午6點半於洛杉磯市中心聯合車站登場,台視將同步轉播星光大道及頒獎典禮實況,邀請知名影評人塗翔文擔任同步講評、施偉銘擔任同步口譯。觀看頒獎典禮前,先來複習一下今年奧斯卡典禮有哪些重點!

1.來賓陣容超華麗

本屆奧斯卡頒獎典禮是三度不設主持人,不過嘉賓可是一個比一個大咖,官方已經在稍早之前公布華麗嘉賓陣容,包括安琪拉貝瑟、何莉貝瑞、瓦昆菲尼克斯、布萊德彼特等,還有去年奧斯卡男女主配角獎項得主瓦昆菲尼克斯、芮妮齊薇格,以及哈里遜福特、蘿拉鄧、以電影《寄生上流》獲得「最佳影片」和「最佳導演」的南韓導演奉俊昊,是疫情爆發以後,第一次有那麼多大咖巨星齊聚紅毯。

2.影后尹汝貞成為南韓史第一人入圍最佳女配

73歲尹汝貞出道55年,因電影《夢想之地》提名最佳女配角獎,成為南韓影史上第一個入圍奧斯卡女配角的演員,厲害的是,她已經勇奪英國電影學院獎、美國演員工會獎、獨立精神獎以及國家評論協會、洛杉磯影評人協會、舊金山影評人協會與波士頓影評人協會等數個影評人協會獎,也入圍評論家選擇電影獎與衛星獎,是本屆奪金呼聲極高的候選人;南韓也為尹汝貞拍紀錄片也邀請到有宋慧喬參加演出,有14年忘年之交的倆人,宋慧喬第一時間知道尹汝貞入圍後也發訊息恭喜對方。

尹汝貞可望榮獲最佳女配角獎。(圖/傳影互動提供)

3.今年首次有兩名女性提名最佳導演

華裔導演趙婷以《游牧人生》和艾美爾拉德芬內爾的《花漾女子》將一同角逐最佳導演,是有史以來有兩名女性一起獲得最佳導演提名。不只如此,趙婷和芬內爾還分別入圍最佳改編和原創劇本,假如兩人都能順利奪獎,就會是奧斯卡有史以來第一年由女性包攬兩個編劇的獎項。

4. 曾志偉之子曾國祥執導《少年的你》入圍最佳國際影片

《少年的你》成為本屆最佳國際影片的五強之一,擠掉呼聲很高的《陽光普照》;本片由周冬雨、易烊千璽主演,改編大陸作家玖月晞小說作品《少年的你,如此美麗》,雖然是部青春愛情電影,但故事談及校園霸凌、不良少年等社會議題,既鬱悶又扎心。

曾志偉之子曾國祥執導《少年的你》入圍最佳國際影片。(圖/微博@《少年的你》)

5.史上首次五部最佳原創劇本提名電影同時角逐最佳電影

就是這五部:《夢想之地》(Minari)、《花漾女子》(Promising Young Woman)、《猶大與黑彌賽亞》(Judas and the Black Messiah)、《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)以及《靜寂的鼓手》(Sound of Metal)。

6.奧斯卡紅毯女星的絕美造型

奧斯卡紅毯造型一向讓所有女星爭奇鬥艷,合作的造型師也會被感壓力,一不小心就會淪為時尚專家批評的對象,而入圍的女主角在精湛演技之餘,粉絲也期待以《花漾女子》(Promising Young Woman)入圍最佳女主角的有精靈系甜美女生Carey Mulligan、Netflix原創電影《女人碎片》(Pieces of a Woman)入圍奧斯卡最佳女主角的Vanessa Kirby、及曾拿下了兩次奧斯卡最佳女主角的Frances McDormand,以《游牧人生》(Nomadland)、還有首位非裔艾美獎影后Viola Davis,以《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)入圍最佳女主角等造型都另影迷期待,但往往有時意想不到的明星造型最吸睛。

