前美女主播蕭彤雯雖然離開播報臺多年，仍會透過社群平台分享近況，日前她分享一段女兒美寶貼心買紅豆餅給自己吃的故事，不少人卻歪樓，把重點放在14歲女兒每月只有100塊零用錢上，讓她接著又說明自己教育孩子的金錢觀與價值觀，受到許多一片好評。

蕭彤雯透露，日前接美寶下課時，對方一上車就給了她一個紅豆餅，由於對方平常喜愛奶油口味，根本不吃紅豆，讓她不自覺發問：「妳為什麼會買紅豆餅？」沒想到，女兒竟回答「我想說妳可能會比較喜歡吃紅豆」，並說這一個紅豆餅要25元，女兒一個月零用錢才100元，沒想到對方竟捨得花1/4的零用錢，讓她感動到快飆淚。

貼文一PO出，不少粉絲就驚訝美寶的零用錢金額，直呼「是一天100還是一個月100？！驚」、「100⋯好像太少了」、「一個月100太少了，一杯飲料就去了」。

女兒買紅豆餅給蕭彤雯吃，曝光美寶一個月100塊零用錢的故事，引起討論。（圖／翻攝自臉書）

而蕭彤雯見大家討論熱烈，便特別對此再說明，解釋美寶的日常生活其實是不需要另外自己花錢的，像是交通費、餐費等都不需自付，悠遊卡裡也都有保持儲值，至於生日或過年拿到的紅包，也是留下2/3讓她自己運用，加上美寶參加比賽的獎金也都讓她自己存著，因此美寶並非完全沒有存款。

蕭彤雯表示，每個月100元的零用錢「像是一個小遊戲」，只是讓美寶可以自己安排調度、開始感受金錢的價值，若是一切都由爸媽買單，孩子會不懂金錢觀，「但現在她會知道什麼是貴的、什麼是合理價格」。

最後，蕭彤雯笑說之後會考慮一下是否給女兒加薪到200，但也自爆老公事後問她「美寶零用錢是一個月$200啊！一週$50啊！什麼時候變一個月$100了？」原來自己記錯少給。

不少網友看到蕭彤雯讓孩子小小年紀就體驗金錢的價值跟支配，紛紛贊同「重點是給小朋友金錢觀念 給多給少是其次」、「媽媽的觀念非常正確喔，很棒」、「孩子的用錢觀念，比給多少錢來的重要」。

(中時新聞網)