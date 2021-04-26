5月財運如何？通靈大師江嘉葉為讀者分析12生肖的國曆5月運勢，有些人是努力有所得，財庫大進帳，可以看到不錯的收獲，還有些人是省錢一哥、一姐，把每一分錢都精打細算，不知不覺就存了很多私房錢，快來看看，你是哪一種類型。

【鼠】幸運數字：18

屬鼠人在五月份，可是財庫向上衝刺的一個月，將會有很不錯的收穫，是相當光輝的一個月，可望荷包大躍進，財庫大進帳，讓身邊的人眼睛一亮，羨慕不已，望塵莫及，建議可以嘗試短期投資，或是彩卷，能夠有意外收穫。

【牛】幸運數字：25

屬牛人在五月份，容易遇到突發事件，或是大筆的開銷，造成出乎意料的金錢流失，因此在理財上，會變得更穩重，更不輕易支出不必要的開銷，不過也不用太過於擔心，在理性的面對下，漸漸回歸軌道，很快就能補回流出的金錢。

【虎】幸運數字：14

屬虎人在五月份，可以說是惦惦吃三碗公，表面上甚至會讓人感到窮困潦倒，或是時運不濟，但事實上，財運及金錢的控制都相當不錯，無論收入及各項支出，都是精打細算，節源開流，在外人不知情的情況下，可是存下了許多私房錢，可是本月的省錢一哥。

【兔】幸運數字：8

屬兔人在五月份，對於收入上，容易有擔心緊張的情況，深怕會有入不敷出的窘境，因此會很煩惱，或是因為心情上想發洩，不小心花了太多錢，讓經濟上顯得有些拮据，好在最後理智仍能控制住自己情緒，減少揮霍過度的狀況。

【龍】幸運數字：25

屬龍人在五月份，將會面臨極大的壓力，可能是工作過於繁重，需要加班，或是接踵而來的業務需要處理，讓自己感到疲憊不堪，不過好在擁有不屈服的耐心，不斷的兵來將擋，在經歷這番波折後，能夠為自己的財庫帶來不錯的收穫。

【蛇】幸運數字：7

屬蛇人在五月份，會對於現況感到不滿足，想要轉換跑道，展現一番新氣象的念頭，例如尋找新工作，或是變更投資標的物，若是老闆，也會想招募新員工，重訂新目標，在經過一番努力，能夠讓身邊的人看到成果，財運也會漸有起色。

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)