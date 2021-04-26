台北市區26日凌晨零時許發生一起嚴重車禍，47歲的董姓男子駕駛1部白色自小客車從重慶北路一段往北行駛時，疑似與副駕的男性友人發生爭執，在長安西路口闖紅燈，撞上31歲倪姓女子駕駛的銀色自小客車，導致銀車失控撞進超商，還波及店內兩名顧客，其中吳姓女顧客腿部骨折，傷勢較嚴重，送往台大醫院救治，楊姓男顧客僅皮肉擦挫傷無大礙，被撞的倪女則是呼吸不順，送往馬偕醫院觀察。
超商的落地窗整面破裂，店內貨架物品散落一地，損失慘重。至於相關肇事原因、責任歸屬及財物損失，則由警方調查釐清中。
(中時 )
台北市區26日凌晨零時許發生一起嚴重車禍，47歲的董姓男子駕駛1部白色自小客車從重慶北路一段往北行駛時，疑似與副駕的男性友人發生爭執，在長安西路口闖紅燈，撞上31歲倪姓女子駕駛的銀色自小客車，導致銀車失控撞進超商，還波及店內兩名顧客，其中吳姓女顧客腿部骨折，傷勢較嚴重，送往台大醫院救治，楊姓男顧客僅皮肉擦挫傷無大礙，被撞的倪女則是呼吸不順，送往馬偕醫院觀察。
超商的落地窗整面破裂，店內貨架物品散落一地，損失慘重。至於相關肇事原因、責任歸屬及財物損失，則由警方調查釐清中。
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