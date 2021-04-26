林莎與大她21歲的小鐘，在節目上頻頻被「送作堆」，還私下帶男方見家長，但日前她上節目卻透露「已有觀察中的朋友」。4月13日深夜，本刊直擊林莎收工後帶媽媽等人吃火鍋，身旁還有位西裝男作陪，餐後林媽媽體貼地讓小倆口獨處，只見林莎一坐上西裝男的機車，便緊緊摟住對方的腰，看來小鐘是沒機會了！

吃完火鍋，林媽媽（左1）率先步出餐廳，林莎（中）身旁則跟著一名年輕男子。（圖／本刊攝影組）

4月13日深夜11點多，本刊記者目擊剛結束錄影工的林莎，與媽媽一起搭車離開電視台，直奔台北市大安區的高檔火鍋店。此時，一名白衣女子在門口接應母女倆入內，直到次日凌晨1點半左右，一行人才緩緩步出餐廳，走在後頭的林莎，身旁還跟著一名穿黑西裝的年輕男子。

西裝男從車廂拿出一件防風外套，貼心地幫林莎穿上，互動相當自然。（圖／本刊攝影組）

就在本刊以為聚會即將散場時，走在前頭的林媽媽和白衣女子，先一步搭上計程車離開，製造讓兩個年輕人獨處的機會；送走長輩後，林莎返回餐廳看似去買單，西裝男則走到機車停車區等候。待林莎前來會合，西裝男立刻從車廂拿出一件防風外套讓女方穿上，接著拿出另一件外套，給身穿短裙的林莎遮掩腿部避免走光，小倆口自然又熟稔的互動，看得出關係頗為親密。

小倆口騎車奔馳在凌晨的台北街頭，後座的林莎順勢摟住西裝男的腰。（圖／本刊攝影組）

隨後西裝男發動機車，後座的林莎緊緊地摟住他的腰，飄出濃濃的浪漫氛圍，但騎了沒一會，他便趁紅燈拿出手機查地圖，接著在大安區某住宅區巷弄內繞來繞去，似乎對路段相當不熟悉。後來眼見四下無人，西裝男乾脆豁出去，化身「馬路三寶」載著林莎逆向行駛，消失在靜巷中。

擁有童顏及好身材的林莎，曾被小鐘爆料追求者很多。（圖／翻攝自林莎IG）

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(中時新聞網)