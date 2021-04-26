總統蔡英文上台後，將「轉型正義」視為執政磐石之一，2018年5月順勢成立「促進轉型正義委員會」（促轉會）展開相關工作。然而，不到4個月時間就爆出「東廠事件」，促轉會打擊政敵的形跡敗露，招致輿論一片撻伐。

今年4月，促轉會不僅欲「再延壽」1年，並自攬「究責工程」，就連同黨人士都看不下去，抨擊該會行事不周，恐將重招東廠之譏。值此同時，傳出促轉會主委楊翠有意求去，這枚政壇不定炸彈將隨時引爆。

原訂今年5月30日任期屆滿的促轉會，卻在4月12日舉行記者會宣布，將向行政院報請再延任一年，更預計推動「加害者處置法案」，並在5月提出「任務推動及調查成果報告」，引發各界譁然。

根據《促進轉型正義條例》（促轉條例）第2條規範，促轉會有「4大可規劃和推動」的任務，包括「開放政治檔案」、「清除威權象徵，保存不義遺址」、「平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解」，以及「不當黨產處理及運用」等其他相關事項，但究責加害者並不涵蓋其中。

一名綠營人士向本刊記者透露，外界將重點聚焦在延任議題上，卻忽略促轉會欲「自賦」究責的功能，這才是蓄積政治風暴的「低壓中心」。促轉會未來朝處置加害者的方向運作，卻未事先跟黨政高層溝通，「突然召開記者會，殺得府院措手不及，但礙於轉型正義是（民進）黨的招牌，府院確實啞巴吃黃蓮。」

民進黨為促進轉型正義，逐步拆除全國蔣公銅像。圖為2021年3月矗立於基隆火車站前近70年的蔣公銅像，被基隆市政府拆得「身首異處」。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)