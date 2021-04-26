根據本刊調查，「促進轉型正義委員會」（促轉會）內有4個工作小組，包括「還原歷史真相組」、「威權象徵處理組」、「平復司法不法組」和「重建社會信任組」。除了還原歷史真相組的工作頗有斬獲，其他3個小組竟是去年12月、今年1月才開始規劃下階段工作方向。

促轉會4月12日記者會表明再延任意願後，真促會緊接著砲轟質疑，報請延任的要件是「未完成總結報告」，原本已將近完成的總結報告，在記者會上居然隻字未提，總結報告究竟是否已經撰寫完成，還是寫好了卻不提出？

據促轉條例第11條規定，促轉會應於2年內提出「總結報告」後解散；2年內未能完成者，得報請行政院長延長之，每次以1年為限。

一位立院人士指出，促轉會去年出版《林義雄宅血案調查報告》、《陳文成案調查報告》、《威權統治時期校園與社會監控研究報告》和《台大哲學系事件研究報告》等，「前兩件重大案件沒有明顯突破，做這麼爛難道不用負起政治責任，正副主委不用辭職嗎？」

促轉會直驅國立政治大學查封國民黨相關黨史資料，遭批「新威權」入侵校園。（圖／報系資料照）

該人士甚至認為，促轉會遲遲不繳交總結報告，卻揚言5月底將提交另一份「任務推動及調查成果報告」，或是突然冒出「究責加害者」等說法，都是想要再延任的藉口，「內部有人染上官癮，戒不掉了。」

本刊調查，促轉會成立至今約3年，投入預算約4億5千萬元。其中今年度總預算中，促轉會只有5個月任期，共編列6400多萬元，但人事費等一般行政費用編列3600多萬元，竟占了過半預算。

國民黨立委陳玉珍向本刊表示，如果民進黨認為轉型正義永遠做不完，應該修法將促轉會納入《行政院組織法》中的常態機關，而非只是臨時性組織；去年預算審查時，楊翠即允諾做到今年5月，怎麼會到現在仍寫不出總結報告，然後一延再延，「分明是假轉型正義之名，行鬥爭之實，促轉會才是最不正義的機關。」

去年10月26日，促轉會曾赴立法院「司法及法制委員會」報告，新會期藍綠召委葉毓蘭和黃世杰仍未要求楊翠等人至立法院備詢。東廠這枚炸彈何時引爆，外界屏息以待。

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(中時新聞網)