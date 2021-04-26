中華漸凍人協會除了提供病友生活幫助，同時也鼓勵病友們發揮生命的價值，不少病友在他們的鼓勵下，善用僅剩的生命，譜出震撼人心的樂章，曾是新聞工作者的「陳宏」，在1999年他73歲那一年被診斷出罹患漸凍症，雖然全身癱瘓，只剩眼睛可以移動，但他靠者眨眼，寫了一本本勵志暢銷書籍，獲獎無數，更成為「金氏世界紀錄­­­－用眨眼打字最多」的保持者。阿宏最後以83歲辭世。

「因為父親得了這個絕症，所以我才會有機緣來做這些事，創造我生命的價值，我相信這是上天給我的使命。」沈心慧心裡很清楚，不管怎麼努力，病友生命仍舊會消逝，但她相信生命會有奇蹟，除了提供病友生活協助，她也鼓勵病友創造生命的價值。

除了經濟上的支援，協會鼓勵漸凍人利用有限的生命，創造無限的奇蹟，病友將人生故事寫成書後，由他們發行出版。（圖／馬景平攝）

曾是新聞工作者的「陳宏」，73歲時被診斷出罹患漸凍症，雖然全身癱瘓，只剩眼睛可以移動，當時他心情陷入谷底，但他在協會鼓勵下，利用自己的寫作能力，用眨眼打字。

他出版第1本暢銷書《眨眼之間》，此書還被譽為台版《潛水鐘與蝴蝶》，獲獎無數，《眨眼之間》、《頑石與飛鳥》《陳宏眨眼全集：瞬凍生命的樂章》也是出於他之「眼」，因為熱愛寫作，更榮獲「金氏世界紀錄－用眨眼打字最多」的殊榮。

「協會有病友靠眨眼用電腦打字，創作好幾本書，得到金氏世界紀錄，還有病友從成衣製版員，變成國畫家。」沈心慧說到，感人的奇蹟故事不斷在協會發生，也多次躍上國際媒體版面，這些火光讓社會逐漸看到「漸凍人」的存在。

沈心慧秉持幫助病友的心，只要學校沒有課就到協會幫忙，行耕不輟20多年，讓她得到「中華民國109年好人好事代表八德獎」殊榮。（圖／漸凍人協會提供）

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(中時新聞網)