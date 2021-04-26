秘魯前總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）曾被爆料在去年10月提前接種中國國藥集團（Sinopharm）研發的2019冠狀病毒疾病疫苗，但畢斯卡拉今天說，他和妻子雙雙確診染疫。

曾在2018年至2020年擔任秘魯總統的畢斯卡拉在推特（Twitter）發文：「儘管採取必要措施避免將病毒帶回家，但我和妻子的冠狀病毒疾病檢測都呈陽性，而且有症狀。」

秘魯前總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）曾被爆料2020年10月提前接種大陸國藥集團（Sinopharm）研發的新冠疫苗，但畢斯卡拉25日說，他和妻子雙雙確診染疫。（資料照／美聯社）

58歲的畢斯卡拉還提到：「我的家人正在採取必要隔離措施，不要放鬆警戒。」

畢斯卡拉先前被爆料提前施打國藥疫苗，但他聲稱自己並未插隊接種，接受施打只是試驗的一環，但這種說詞不被媒體接受。

目前秘魯正面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第2波疫情衝擊，這是傳染力更強的巴西變異病毒株所致。

擁有大約3300萬人口的秘魯，目前累計確診總數超過170萬例，其中有5萬9440人病歿。（譯者：陳彥鈞）1100426

(中央社)