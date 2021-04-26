華航(2610)機師感染擴大，已累計7人確診。華航表示，公司以防疫安全及機組員健康為優先考量，目前全力配合指揮中心執行疫調、擴大採檢及加速施打疫苗，必須適度調整航班因應。

因應機師感染事件，指揮中心自4月24日起啟動華航飛航組員全面核酸及血清採檢專案，預計採檢1272人。華航指出，積極配合中央流行疫情指揮中心擴大採檢規劃，已陸續通知無需居家檢疫、未執勤的機師分批進行，從未採檢者優先篩檢；採檢後將直接依機師意願安排接種疫苗，方便機師也加快施打速度。

華航鼓勵第一線人員接種疫苗強化自身防護，除已陸續安排空勤組員施打，即日起擴大接種對象，符合第三順位的機務、貨運、機場服務等一線地勤同仁可透過公司安排，或自行預約合格的醫療院所施打公費疫苗，掛號等相關費用均由公司支付。華航擴大疫苗接種的合作醫院，並提供更多的施打人數及專屬名額，加上指揮中心協助安排採檢後施打疫苗，儘速讓更多一線員工完成疫苗接種。

華航指出，機組員派遣遵守指揮中心及民航局規範，長程航班返台後三天居家檢疫期不會派飛；亦通告機組員遵照民航局4月20日所發布的最新規範，於一般自主健康管理期間遵守相關防疫規定，避免前往人多不易維持社交距離的場所，禁止與他人從事近距離或群聚型活動。

(時報資訊)