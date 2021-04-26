中華信評調升台灣高鐵(2633)信評等級至最高等級twAAA，長期評等則展望維持「穩定」。主要因為標準普爾全球評級（S＆P Global Ratings），率先宣布調升台灣主權評等為「AA」，並肯定台灣防疫措施，加上優異的財政管理及具競爭力的民間企業，因此看好我國經濟表現甚至可望優於疫情爆發前；中華信評認為，台灣高鐵扮演非常重要的社會角色，是民眾仰賴的運輸服務，因此將台灣高鐵的信用評等，自原本twAA+進一步調升至最高等級twAAA，相當於國家等級的極優異信評等級。

台灣高鐵自2016年上市以來，已先後被納入「MSCI台灣指數」、「富時新興市場指數」、「富時台灣50指數」、「公司治理100指數」及「富時社會責任新興市場指數」等多項重要指數成分股。

另外，台灣高鐵自通車營運以來，以超過99％的準點率、100％發車率以及零重大行車事件的優良紀錄，為台灣民眾串聯起「一日生活圈」的便利生活；雖然自2020年初遭遇疫情衝擊，台灣高鐵一方面配合政府各項防疫政策、嚴格執行相關規定，同時積極力行多項開源節流措施，更在疫情趨緩過後推出多項國旅熱銷商品，獲得旅客迴響。

(時報資訊)