根據健保資料統計，全台領取重大傷病卡的血友病患者超過1,500人，中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科主治醫師彭慶添表示，台灣仍以A型血友病患者缺乏第8凝血因子的患者居多，占所有血友病患者8成以上；彭慶添建議病友更應多選擇游泳、羽球及桌球等避免激烈碰撞的運動，減少出血發生。

台灣大學醫學院名譽教授沈銘鏡表示，血友病是由於體內缺乏凝血因子，造成血液不易凝固，血友病患者因關節長期反覆出血，常有關節病變的問題；早期台灣對於血友病的了解及關注都很少，除了對血友病充滿錯誤迷思外，也因為治療藥物昂貴而擔心家庭負擔沈重，甚至選擇放棄治療。

沈銘鏡強調，民國84年血友病治療納入全民健保給付，加上不斷引進新型長效藥物，讓病友們的醫療照護獲得充分治療，血友病從早期出血才治的「需要性治療」，進步到現在的「預防性治療」，病友及早開始進行預防性凝血因子注射，規律注射凝血因子，便可大幅降低日常生活中的出血風險。

8成血友病患是A型缺乏第8凝血因子，醫師建議規律用藥預防出血並保護關節。（圖／NOW健康提供)

沈銘鏡補充，多種血友病的治療新選擇，讓血友病患的照護，產生了巨大的改變及進步，讓病友可以獲得最適合自身個體化需求的妥善照護；彭慶添也說，病友們可透過預防性治療，定期注射長效型凝血因子，維持體內濃度，並減少注射次數，持久預防出血並保護關節，提高治療方便性。

沈銘鏡鼓勵血友病患者病定期接受整體醫療追蹤、用超音波做及時的關節評估診斷，提升精準治療；對於未來血友病醫療的發展，沈銘鏡也說，新型長效「非凝血因子」皮下注射的保護方式，是臨床上一種突破性的新應用；而最令醫界期待的一勞永逸式的「基因治療」，也備受各界期待。

(中時新聞網)