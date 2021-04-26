藝人Ella（陳嘉樺）和馬志翔主演的電影《聽見歌 再唱》近日熱映中，之前她被問到如果票房破5000萬要怎麼慶祝，她開玩笑要五月天穿「原住民族服」，卻因此惹怒布農族，今(26日)凌晨她也在臉書發文鄭重道歉，而被點名的五月天主唱阿信也暖心留言回應。

Ella在電影中飾演偏鄉老師，要帶領一群小朋友練習合唱，並去校外比賽，其中一首練唱歌曲就是五月天的《知足》，因此她開玩笑要他們穿原住民族服來報戰功，而且還要(裸)上半身單穿。

Ella道歉，五月天阿信暖心回應。(圖／翻攝自臉書)

因為「報戰功」是布農族傳統儀式，有深刻的意義，且需由部落中具有聲望的人來引領，因此她的發言引起布農族族民不滿，對此，Ella也鄭重發文道歉，表示因為自己不了解布農族文化，以及報戰功對布農狩獵文化的重要性，才會說出無知又沒有禮貌的玩笑，讓布農族的朋友很不舒服，「身為公眾人物，我要更注意自己的言行。我應該要更了解不同的族群文化，才不會在不了解中傷害到對方」。

最後她再次向布農族的朋友們致歉，也對五月天的不禮貌喊話深深的道歉，對此阿信本人也暖心留言回應，「『聽見歌再唱』支持精彩電影、支持原住民文化、支持用心演出與宣傳的ELLA！大家一起宣傳讓電影破五千萬票房吧」。

阿信的回應也被網友形容是神救援，紛紛留言大讚「暖心主唱」、「堪稱神救援，大器、給力！」

(中時新聞網)