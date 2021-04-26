國民黨文傳會副主委王鴻薇與丈夫陶允正結婚約30年，24日參加幸福家庭活動再次批上婚紗，照片曝光後引來網友大讚，立委洪孟楷也說，「好美的畫面！姐永遠是最美的新娘」。

王鴻薇參加信義區六藝里幸福家庭活動，受里長丁禾溱邀請和另一半一起參加。王鴻薇24日在臉書指出，當天老公一大早找出西裝，她則是披上婚紗，留下這難得畫面。

網友看了照片後直誇兩人郎才女貌、天作之合，十足的夫妻臉、幸福相，尤其王鴻薇穿上婚紗美麗不減當年，還有人喊說「美到破表」。

此外，王鴻薇也分享活動中有一位范大哥，和太太今年是59年結婚週年，全家大小都出席活動，真的非常幸福。她表示，這個活動很有意義，希望大家用心的維繫家庭的幸福和美滿，有幸福的家庭就會有和樂的社會。

王鴻薇與陶允正是政治大學新聞系的班對，畢業後雙雙進入媒體圈，近年王鴻薇轉戰政壇，陶允正也一路支持。2018年選舉時，有人冒用陶允正名義攻擊王鴻薇，當時王鴻薇聲明強調，選舉痛很黨內互打，「我老公很愛我，覺得我被欺負，我告訴他『把事情講清楚，抹掉眼淚，向前走』」。

(中時新聞網)