「為什麼台灣跟我想像差那麼多？」一名來台2年的法國正妹Elise日前接受YouTuber訪問表示，來台灣前透過各個社群平台、報導認識台灣，本以為已經很了解台灣的一切，直到來台灣生活才發現「根本大錯特錯」，台灣的便利性、安全性、美食及美景都遠遠超乎她的想像。

Elise來台居住已有2年，日前接受YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問，Elise說這幾年法國不少學校開始與台灣學校有合作、交流，在台的法國學生在各大社群媒體分享台灣生活，再加上媒體報導、部落客分享，使不少法國人對台灣充滿好奇。

Elise表示，媒體報導、社群分享，文字及圖片都已滿足不了她，「我是那種想要眼見為憑的人」，因此在2019年時搬來台灣生活，當時的她以為透過各種報導，已很了解台灣的一切，「但我大錯特錯」。

Elise說，許多報導稱台灣很方便，「但我不敢相信台灣便利超商竟然這麼厲害」，超商內應有盡有，也無所不在，甚至是露營的用品都能買到；不少報導稱台灣很美麗，「我覺得都沒有比你本人身歷其境還要震撼」；當報導稱台灣食物很多元，「我不敢想像我每天早上買早餐會有選擇障礙」。

報導中稱台灣很安全，「我半夜離開派對，走在路上也不必害怕」；台灣人也比報導中更加友善、熱情，Elise還開玩笑說「台灣人真的不要在我爬山時，不斷地餵食免費的食物，不然我真的會下不了山」。

值得一提的是，去年爆發新冠肺炎時，Elise在法國的家人都急忙叫她趕快回家，沒想到沒多就久後，他們都想搬來台灣，法國媒體已讓她的家人看見，「疫情期間我住在全球最安全的國家之一」。

【因各種媒體社群報導來台】法國女生卻說差太多 Taiwan Is NOT What You Think

(中時新聞網)