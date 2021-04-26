洛杉磯天使連續被宰3場之後，26日終於擊敗休士頓太空人，避免在3連戰遭到橫掃。關鍵人物是DH大谷翔平，他比賽末段轟出一發440呎的致勝全壘打，幫助球隊4-2獲勝。大谷77打數敲出7轟，已經追平他去年的數字，並且暫居聯盟全壘打王的一員（總共7人，美聯3人）。

大谷翔平本季第7轟。（MLB臉書）

去年被疫情打亂了訓練行程，大谷153打數才有7轟。打擊率低至0.190。今年季外養足精神之後表現亮眼，開季打擊率0.286、攻擊指數0.983在隊上僅次於卓奧特(Mike Trout)。那是因為卓奧特目前的數據太離譜，上壘率0.521、攻擊指數1.325都是聯盟第一。

雙方前7局以2比2平手，大谷是8局上首位打者，對方連投兩顆好球，第2球被他轟到中間方向的觀眾席。這是他本季第2發達到440呎的全壘打，也是僅次於卓奧特，今年據說沒有彈力球了，可見他們的力量之大。雙城的全壘打王克魯茲(Nelson Cruz)目前亦是7轟並列領先，但他只用62個打數就達到了。另一個急起直追的是他的雙城隊友巴斯頓(Byron Buxton)，他累積55打數有6轟。

卓奧特已經連續缺陣3場，他的左手肘被觸身球打傷，現在還沒回復到100%狀態，但下一場應該可以先排入打線。另一位猛將阮棟(Anthony Rendon)拉傷鼠蹊部還在10天傷兵名單，預計近期回歸。受到主力缺陣影響，天使被打到10勝10敗，被美西勁敵太空人以10勝11敗追上，前方還有運動家、水手。

(中時新聞網)