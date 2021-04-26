尹汝貞以《夢想之地》拿下奧斯卡最佳女配角獎。(圖／達志提供)
尹汝貞以《夢想之地》拿下奧斯卡最佳女配角獎。(圖／達志提供)

第93屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今(26日) 上午舉行，演活《父親》中罹患阿茲海默症的爸爸，擊敗已故影星「黑豹」查德維克博斯曼，成為奧斯卡史上年紀最大的影帝，而法蘭西絲麥朵曼則以《游牧人生》獲得影后，《游牧人生》獲得最佳影片、最佳導演、影后3大獎，是最大贏家。

第93屆奧斯卡頒獎典禮於洛杉磯聯合車站和杜比劇院登場，是疫情後最大的頒獎典禮。(圖／達志提供)
第93屆奧斯卡頒獎典禮於洛杉磯聯合車站和杜比劇院登場，是疫情後最大的頒獎典禮。(圖／達志提供)
已故影星「黑豹」查德維克博斯曼，遺憾沒能拿下今年奧斯卡影帝。(圖／達志影像)
已故影星「黑豹」查德維克博斯曼，遺憾沒能拿下今年奧斯卡影帝。(圖／達志影像)

南韓73歲女星尹汝貞以《夢想之地》奪下最佳女配角，是韓國首位拿到奧斯卡的演員，丹尼爾卡盧亞則以《猶大與黑色彌賽亞》獲得最佳男配角，最佳導演則由華裔女導趙婷奪得，是繼李安後第2位華裔，而最佳國際影片（昔為最佳外語片）則頒給丹麥電影《醉好的時光》，曾志偉兒子曾國祥執導的《少年的你》鎩羽而歸。

第93屆奧斯卡得獎名單：

趙婷執導的《游牧人生》拿下今年奧斯卡最佳影片。(圖／達志提供)
趙婷執導的《游牧人生》拿下今年奧斯卡最佳影片。(圖／達志提供)

最佳影片／《游牧人生》（Nomadland）

最佳男主角／安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）／《父親》

最佳女主角／法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）／《游牧人生》

趙婷以《游牧人生》勇奪奧斯卡最佳導演獎。(圖／達志提供)
趙婷以《游牧人生》勇奪奧斯卡最佳導演獎。(圖／達志提供)

最佳導演／趙婷（Chloé Zhao）／《游牧人生》

最佳女配角／尹汝貞（Youn Yuh-jung）／《夢想之地

丹尼爾卡盧亞以《猶大與黑色彌賽亞》拿下奧斯卡最佳男配角獎。(圖／達志提供)
丹尼爾卡盧亞以《猶大與黑色彌賽亞》拿下奧斯卡最佳男配角獎。(圖／達志提供)

最佳男配角／丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）／《猶大與黑色彌賽亞》

最佳原創劇本／《花漾女子》（Promising Young Woman）

最佳改編劇本／《父親》（The Father）

最佳國際影片／丹麥《醉好的時光》（Another Round）

最佳原創配樂／《靈魂急轉彎》（Soul）

最佳原創歌曲／Fight for You／《猶大與黑色彌賽亞》

奧斯卡最佳動畫長片《靈魂急轉彎》。(圖／達志提供)
奧斯卡最佳動畫長片《靈魂急轉彎》。(圖／達志提供)

最佳動畫長片／《靈魂急轉彎》（Soul）

最佳動畫短片／《無論如何我愛你》（If Anything Happens I Love You）

最佳攝影／《曼克》（Mank）

最佳剪輯／《靜寂的鼓手》（Sound of Metal）

最佳美術設計／《曼克》（Mank）

最佳化妝與髮型設計／《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）

最佳服裝設計／《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）

最佳音效／《靜寂的鼓手》（Sound of Metal）

最佳紀錄長片／《我的章魚老師》（My Octopus Teacher）

最佳紀錄短片／《Colette》

最佳實景短片／《遙遠的陌生人》(Two Distant Strangers)

珍赫蕭特人道精神獎／美國電影與電視基金會

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(中時新聞網)

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