金管會證期局表示，核准合作金庫投信申報募集「合庫樂活安養ESG退休組合傘型證券投資信託基金」，總面額等值新台幣400億元整，旗下包括2檔子基金，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

2檔子基金為包括「合庫樂活安養ESG穩健成長組合證券投資信託基金」及「合庫樂活安養ESG積極成長組合證券投資信託基金」，總面額各為新台幣級別100億元、美元級別等值新台幣100億元，由彰銀擔任保管機構，並以新台幣及美元計價發行。

此基金原則上自成立日起3個營業日後，至少應投資於5個以上子基金，且單一子基金投資上限不得超過基金淨值的30％。成立日起6個月後，投資於本國及外國子基金、國內外「符合ESG投資概念」有價證券的總金額，分別不得低於基金淨值的70％、60％。

證期局指出，上述「符合ESG投資概念」的有價證券，指基金名稱含有ESG、社會責任、環境保護（綠色產業發展）、公司治理或永續投資，或以前述為投資主題、占該基金淨值逾60％的基金受益憑證、基金股份、投資單位。

同時，「合庫樂活安養ESG穩健成長組合證券投資信託基金」及「合庫樂活安養ESG積極成長組合證券投資信託基金」投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型ETF」的總金額，分別不得高於基金淨值的60％、80％。

(時報資訊)