在六龜的小黃狗遭捕獸夾斷腳掌，行動不便。（台灣動物緊急救援小組提供／林瑞益高雄傳真）

台灣動物緊急救援小組26日公布數據，2021年還沒過完一半，卻已營救超過20起捕獸夾或山豬吊致流浪貓狗斷腿重傷、死亡案例，推測未成功救援的個案可能高達百件。

救援小組近日又從高雄六龜救回1隻右前腿完全被捕獸夾斷掌的小黃狗；令人感到悲哀與諷刺的是，因當地流浪犬多是缺腿斷腳，1名媽媽竟告訴救援人員：「自己小孩天真以為流浪狗天生本就只有3條腿！」

救援小組說，台灣禁用捕獸夾立法已通過近10年，當時號稱「恐怖殺戮工具永遠消失台灣，沒想到高雄山區遭捕獸夾或山豬吊斷腿的流浪貓狗卻有增無減；救援小組曾經在短短1周內就在高雄六龜、田寮救回3隻狗，共只剩九條腿，有的不但白骨外露，甚至還有遭夾斷腿的狗媽媽忍痛哺乳初生幼犬，讓救援人員心疼感嘆「動保悲歌未了」，呼籲政府重視並積極查緝。

台灣動物緊急救援小組說，依據《動物保護法》，若放置捕獸夾或山豬吊造成貓狗致肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處最高2年有期徒刑或併科最高200萬元罰金；救援團隊再次秀出流浪犬遭捕獸夾斷腿的真實照片，「每一具獸夾背後都紀錄一隻貓狗慘痛遭遇」，呼籲政府更重視並積極查緝捕獸夾與山豬吊。

(中時 )