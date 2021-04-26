日本確定兩年後將福島核廢水排入大海，引起鄰近國家反彈，駐日代表謝長廷稱台灣核電廠也把含氚的核廢水排入海內，遭國民黨指控假消息；但謝又拿出文件，在臉書PO文稱台灣的核二廠排放的汙水有氚，再度引發爭論。對此，臉書粉專「比特王」昨(25日)在臉書直言，「可以中斷日本大使的薪水嗎？」

謝長廷繼24日提出核二廠廢水含氚數據後，25日再度貼出核二廠的報告指稱「證據在此」，他說，台電每季提出的放射性物質排放報告，都有明記對海生物食用等關鍵輻射影響途徑，「答案很清楚是排放入海」。依《中國時報》今(26日)報導，原能會強調，日本福島核電廠排放氚廢水，是屬於嚴重核子事故後的善後排放，與國內核電廠例行正常排放，並不相同。

對此，臉書粉專「比特王」25日在臉書寫下，核能廢水的問題，其實沒什麼好說的，一個是經歷過輻射外洩，導致福島的核能廢水成份更複雜、濃度更高，雖然說日本方面說有稀釋了，但是總量根本沒變啊，「且最可怕的是福島核廢水內含有鍶90，而一般核廢水中幾乎不會出現」。

「比特王」更質疑，日本是真的想做一隻哥吉拉？「可以中斷日本大使的薪水嗎？」不少網友見狀後紛紛在貼文底下留言表示，謝長廷應該入日本藉，不要回來台灣、標準的吃裡扒外、不虧是助日代表、已經不適合領台灣外交公帑，應該召回；另外，也有網友認為，「說實話這不是我們能做決定的，只有日本和世界核能組織才有決定權」。

核能廢水的問題 其實沒什麼好說的 一個是經歷過輻射外洩 導致福島的核能廢水成份更複雜 濃度更高 雖然說...日本方面說有稀釋了喔 但是總量根本沒變啊！ 最可怕的是 福島核廢水內含有鍶90，而一般核廢水中幾乎不會出現。 接觸鍶90可導致DNA雙鏈斷裂 日本是真的想做一隻哥吉拉？ PS 可以中斷日本大使欸薪水嗎？ https://reurl.cc/l0WagA 由比特王發佈於 2021年4月25日 星期日

網友留言。(取自比特王臉書貼文)

(中時新聞網)