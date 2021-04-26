高雄林姓女子租車載著張姓、黃姓男子進入中橫谷關，25日被發現3人倒臥車內疑似輕生。林女、黃男當場死亡，張男無生命徵象送醫仍不治。現場留有一封林女遺書，而張、黃二人皆是家中獨子，張男父母晚間趕到，當場哭喊難以接受。據了解3人的手機目前尚無法解鎖，3人之間的關係以及確切死因，仍有待進一步釐清。

家住高雄的29歲林姓女子24日在台中市租車4天，載著28歲張姓男子及25歲黃姓男子，25日凌晨零時進入谷關；下午1時許，一名麗陽營區的軍人發現車子停在東關路1段29.7K往谷關方向左邊的產業道路旁，好奇一看發現狀況異常，立即報警。

員警到場發現3人疑似輕生，林女坐在駕駛座、右後座為張男，2人已明顯死亡多時；左後座的黃男已無生命徵象，送醫搶救後仍不治，現場留有一封林女遺書。

2男皆是家中獨子，張男父母25日晚間趕到派出所，當場哭喊：「兒子凌晨還致電報平安，怎麼會發生這種事！」。黃男母親傷心欲絕，稱兒子24日下午還在家，完全不知兒子的交往情形。

據了解，3人手機目前尚無法解鎖，究竟3名死者關係為何以及確切死因，警方已報請檢察官今（26日）將進行相驗，釐清真正死因。

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