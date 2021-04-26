梅雨要來了！氣象達人彭啟明表示，台灣需要一波結構較好的梅雨鋒面滯留，減緩旱象，目前預測時間約在五月下旬，估計雨量是略偏少的機會較高。今、明兩天仍是東北風天氣，東半部水氣略多偶陣雨，中南部山區午後雷陣雨，周四鋒面影響台灣，這波結構略好一些，預期會有雨勢發展，中部以北是主要降雨熱區。

彭啟明在臉書表示，這周南部開始有顯著的午後熱對流發展，若有鋒面接近，水氣略多，發展就更旺盛，但都侷限在山區或靠山區，閃電對流不太旺盛，雨勢不算太強也較局部，但總算啟動典型4月的降雨，和往年相比慢了將近2、3周。

展望未來，午後雷陣雨趨勢上有逐步增強的趨勢，慢慢進入梅雨季前的略不穩定天氣，但台灣還是需要一波結構較好的梅雨鋒面滯留，減緩旱象，目前仍是以5月下旬為主要方向，但量有多少仍有待觀察，目前估計仍以略偏少的機會較高，但至少不會再讓乾旱更惡化下去。

彭啟明表示，今、明(26、27日)是一個短暫空檔，仍是東北風，東半部水氣略多偶陣雨，中南部山區仍有局部午後雷陣雨，但比這兩天相較略少一些，分布仍比較零星。早晚各地稍涼，北部氣溫20至26度，中南部20至28度，東半部20至25度。

彭啟明表示，周三(28日)下半天開始，另一道滯留鋒面接近，周四(29日)鋒面影響台灣，這波結構略好一些，預期會有雨勢出現，目前預測是中部以北為主要降雨熱區。這波鋒面移動速度很快，周五(30日)開始將顯著轉晴回溫，預期會有幾天晴朗穩定的天氣，到下周仍有波鋒面接近，近期至5月中之前，可能一周有一波鋒面，但這幾波的鋒面勢力都不強，還不算是典型的梅雨鋒面，但西南季風的確有在逐步發展的趨勢。

(中時新聞網)