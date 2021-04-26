再生醫療產大爆發，除了吸引國際大咖爭相卡位投資外，醫療技術也進入大拚比，以「杜氏刀法」聞名全球的義大醫院院長杜元坤，25日發表臨床治療執行滿週年的成果，在「特管法」核准執行「膝軟骨細胞層片」，共完成收治30位病人，締造了全世界最領先膝軟骨再生醫療收案紀錄。

自體軟骨細胞移植療法於2019年12月18日正式通過，應用在膝蓋軟骨缺損的病患，而杜元坤領先通過自體軟骨細胞項目，也是全世界目前收案最踴躍的醫療團隊。

杜元坤指出，截至目前已經收案30位病人，完成28位病人的軟骨層片植入，病人年紀在26到69歲，其中最久的病人已追蹤滿10個月。根據收治病人治療成果顯示，所有病人有非常顯著的進步，在最後一次的追蹤疼痛指數平均達到一分以下（十分為最痛；零分為不痛），證實病人疼痛大幅減輕。

在專門針對膝蓋分析的指數上，KOOS score、IKDC score、Lysholm knee score等，也皆有統計上明顯的進步; 在追蹤評估的核磁共振（MRI）中，植入後第六個月到第九個月，已經看到軟骨再生的證據，其再生的軟骨可達到正常軟骨厚度的100％。

杜元坤表示，由於今年2月「特管法」修法通過異體細胞治療，目前正與國外團隊緊密合作，全力研發異體膝軟骨移植療法，開拓膝軟骨移植更寬廣的未來。

同時，因異體軟骨細胞其醫療應用價值較自體軟骨細胞高，杜元坤25日也式宣布籌組「臺灣濟世慈善協會」，並將著手創建台灣異體軟骨細胞庫，以嘉惠更多患者能「膝」望成真。

杜元坤表示，團隊透過全國獨家軟骨細胞層片的專利技術，藉由自體細胞再生技術修復膝軟骨，成功使患者缺損的軟骨再生。該創新技術相較於日本，患者可不必合併高位脛骨矯正手術即可完成軟骨再生，即使是高齡患者，也僅須採集少量的軟骨組織（約日本術式的五分之一）即可施作，不僅逆轉了患者的命運，也從此改變了過去只能置換人工關節的醫療現況，再一次像世界宣示了台灣醫療的創新實力。

(工商 )