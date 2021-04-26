「刪Q總部」發起罷免基進黨籍立委陳柏惟案，目前正進行二階段連署，「刪Q總部」日前表示，目前收回2.6萬份連署書，距連署書門檻約2.9萬份「只差最後一哩路」。對此，國民黨台北市議員羅智強也出面呼籲，距連署剩不到20天時間，懇請台中市民一起努力連署，衝破二階段門檻。

據《中國時報》23日報導，罷免台中2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）基進黨立委陳柏惟的民間團體「刪Q總部」，自3月13日啟動二階罷免，60天內要力拚4萬份連署書，領銜人楊文元表示，目前收回有效的連署書已經收回了2.6萬份，只差約3000份連署書就能順利通過門檻。

對此，羅智強今（26日）在臉書發文表示，罷免陳柏惟第二階段需要約3萬份連署，目前「刪Q總部」傳出捷報，已收回有效連署書達2.6萬份，距離將陳柏惟下架，只差最後一哩路。

羅智強稱，儘管如此，但連署的時間也所剩無幾，剩不到20天的時間，他懇請台中市的選民多幫忙，花兩分鐘的時間填寫連署書，一起衝破二階段門檻。

依照相關規定，台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人計算，罷免第一階段聯署門檻為2911份，送件後大約20工作天會有結果，第二階段門檻為2萬9112份，成案後舉行投開票，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。

(中時新聞網)