圖二：Leslie Odom Jr. 小萊斯利奧多姆以金色西裝吸引許多人的目光。（翻攝自abc news YT轉播畫面）

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於今早上六點半（美國時間25日晚間）開始，首先以《夢想之地》入圍男主角獎的史蒂芬元（Steven Yeun）以黑色套裝出席，攜手妻子Joana Pak一同出席，而在《夢想之地》飾演其小兒子的8歲童星艾倫金（Alan Kim），身穿thombrowne西裝，配上黑色長襪，與Christina Oh.一同出席，淘氣擺出帥氣姿勢，成為紅毯上最可愛的樣子。

而以《靜寂的鼓手》入圍男主角的里茲阿邁德（Riz Ahmed），也以黑色西裝與身穿淺藍色洋裝的妻子Fatima farheen mirza一同出席，同樣身穿黑色西裝的還有以《猶大與黑色彌賽亞》入圍的丹尼爾卡盧亞，但他還搭配銀色飾品如項鍊、戒指、手錶等做點綴，為整體穿搭增添一點亮點。

說到亮點就不得不提，以《邁阿密的一夜》入圍男配獎的小萊斯利奧多姆（Leslie Odom Jr.），則以金色西裝亮相與妻子Nicolette Robinson.一同出席，與妻子的黑色西裝對比之下，琪啞金色西裝更顯亮眼;另外Colman Domingo的粉色西裝，一登場就被大家注目，更在Twitter上引發熱烈討論，被不少人選為此次奧斯卡紅毯造型中，最喜愛的西裝造型。

(中時 )