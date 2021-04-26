第93屆奧斯卡26日上午正式登場，眾女星爭奇鬥艷，《花漾女子》（Promising Young Woman）入圍女主角的凱莉穆里根（Carey Mulligan），平時低調保守，也穿上一襲金色中空設計晚禮服，展露出姣好身材，《芭樂特電影續集》入圍女配角的瑪麗亞巴卡洛娃（Maria Bakalova）也大開中空，紅毯上星光熠熠。

凱莉穆里根一身Valentino高級訂製金色中空設計晚禮服亮相，還將頭髮盤起，整體風格優雅又不失氣勢，而同樣入圍女主角的安德拉戴（Andra Day）也穿上金色禮服，腰際挖空的設計小露性感，零贅肉腰線讓人目不轉睛，不難看出她滿滿企圖心要來搶小金人。

而知名歌手蒂亞拉湯瑪斯（Tiara Thomas）也以白色西裝的酷帥裝扮登場，胸前深V開到肚臍，露出渾圓左右半球，再以鑽石項鍊畫龍點睛，她在IG上曬出側拍影片，鏡頭還特地放大胸前位置，成功成為全場焦點，另外入圍女配角的瑪麗亞巴卡洛娃身穿LV深Ｖ低胸晚禮服，搭配了MOUSSAIEFF慕莎伊芙最經典的鑽石項鏈，搭配一對美艷動人的粉紅鑽石及鑽石鑲嵌的耳環；另外還有全新系列中一顆魅力四射擁有最頂級D colour，淨度IF純淨無瑕的8.22克拉鑽石戒指。，再塗上紅唇，襯托出她的雪白肌膚，看起來十分唯美氣質。

以《曼克》（Mank）女配角入圍的亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried），大紅色深V晚禮服同樣大開中門，以低胸造型吸引全場目光，而《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）入圍女主角的薇拉戴維絲（Viola Davis），則是以白色鏤空設計晚禮服震懾紅毯。

最佳劇本由《花漾女子》（Promising Young Woman）得獎，身兼導演、編劇與製作人的艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell），雖已臨近生產時日仍身著一身仙氣飄飄的Gucci彩色紗質洋裝，洋裝上斑爛色系十分吸引人，也與《花漾女子》的片名十足點題。

最佳動畫頒獎人芮斯薇絲朋（Reese Witherspoon）在頒發最佳動畫時，身著一身大紅色Dior禮服登台，她以一頭乾淨的金色長髮搭配正紅色禮服，胸前的V型交叉呈現有如勝利女神的高度質感。

曾在去年拿下奧斯卡最佳女配角獎的蘿拉鄧（Laura Dern），今年則是以頒獎人身份登台，她以一襲Oscar de la Renta禮服與Pomellato珠寶做搭配，Oscar de la Renta以黑色素雅上身與粉色羽毛裝飾裙裝帶來獨特顏色份量感與質感搭配，搭配乾淨俐落的Pomellato綴飾耳環則帶來另一種乾淨平衡。

ARIANA DEBOSE(阿麗亞娜·德博斯)以《所以你認為你可以跳舞》中而受到著目，在出席奧斯卡紅毯時穿著橘色斜肩開叉禮服，禮服有巧思的側邊開4洞，並戴著戴HARRY WINSTON珠寶走紅毯。

千黛亞（Zendaya）則以一身鮮黃色Valentino高級訂製服加寶格麗Bulgari珠寶現身頒獎典禮，鮮黃色禮服與千黛亞性感健康的膚色十分相襯，加上寶格麗頂級珠寶的加持，可以說是奧斯卡頒獎典禮現場十分搶眼的巨星之一。

(中時新聞網)