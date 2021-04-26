因為先前左大腿撞傷缺席3場的籃網明星前鋒杜蘭特，26日宣告傷癒復出，他卻並未先發上陣，而是改從替補出席，結果打了28分鐘，拿下33分、6籃板及4助攻，搭配厄文34分、12助攻，籃網最後以128比119成功射日，繼續穩坐東區龍頭。

「教練(籃網總教練納許)今天問我，我想要先發上場或替補出擊？是我自己想要從板凳出發的，我感覺這對我來說會是更大的挑戰，」杜蘭特說，「能夠再次跟我的隊友並肩作戰，我感覺相當興奮，希望我可以這場比賽作為基礎繼續前進。」

事實上，杜蘭特的表現如同沒有受傷缺陣過，全場投21中12，含三分球投3中2，8罰7進，納許賽後談到杜蘭特與厄文表現，「這是他們兩人典型表現，他們打出如此高效表現很正常。我們讓杜蘭特打了28分鐘，下場再來考慮讓他先發。」

除了杜蘭特與厄文，布雷克葛瑞芬也拿16分、5籃板及4助攻，喬哈里斯與傑夫格林各有10分；太陽以當家射手戴文布克36分最高，艾頓也拿20分、13籃板，克雷格20分、14籃板，保羅雖有14分、8助攻與4籃板，卻發生多達6次失誤。

(中時 )