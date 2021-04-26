竹陞科技(6739)送件申請上興櫃；金麗科股票(3228)自110年4月26日起預收款券並管制撮合作業。

竹陞科技成立於106年7月，主要業務為半導體及面板業相關自動化業務、遠端控制及AI系統開發、工業4.0相關系統整合，董事長兼總經理為方泰又，目前股本為1.8億元，109年合併營收為2.46億元，稅後盈餘為1099萬元，每股盈餘為0.61元。

金麗科技公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年4月26日起10個營業日(110年4月26日至110年5月10日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)