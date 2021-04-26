揚明光學(3504)因新產品仍處於耕耘期，第1季稅後盈餘為3251萬元，單季每股淨損為0.28元，揚明光總經理徐誌鴻表示，2021年還是比較辛苦，不過公司在產品良率提升有不錯進展，希望2021年毛利率比2020年好。

揚明光第1季合併營業收入為10.35億元，季減1.2%，單季營業毛利1.41億元，營業淨損為3428萬元，較上季減少18%，歸屬母公司業主稅後淨損為3251萬元，較前一季減少50%，單季每股淨損為0.28元。

就各產品來看，揚明光學表示，相較於上季，微投與電視牆光機因中國內需市場季節性因素出貨減少；智能家居鏡頭因視訊會議需求熱絡、3D列印因牙材市場啟動數位轉型出貨增加。

展望第2季，揚明光表示，智能家居鏡頭與3D列印市場需求樂觀，出貨可望持續增加；車用鏡頭因客戶數位頭燈車型將在第3季量產，預估第2季出貨情形將較第1季有顯著增加；微投光機市場需求不錯，但主要晶片供應短缺，預估出貨較第1季持平或增加。

目前揚明光車用主力產品為抬頭顯示器、智慧頭燈及光達(LiDAR)鏡頭，徐誌鴻表示，去年車用產品約佔公司營收2.5%，由於智慧頭燈市場夠大且面臨技術變革，而公司客戶為德國及中國全球排名前五大的Tier 1廠，智慧頭燈是很看好的領域，至於LiDAR鏡頭公司是做鏡頭非模組，目前合作客戶是美國及歐洲廠商，出貨半固態式光達鏡頭，光達鏡頭應用不只車用，還有工業4.0等，涵蓋層面較大，去年LiDAR約佔營收1.6%，今年因未進入量產車階段沒有太大成長，預估維持2020年狀況或小幅向上，不過目前車廠缺很多關鍵零組件，市場變化很大，預期今年車用產品佔營收比重約5%到10%。

由於所有生意還在萌芽階段，必須花時間才能進入穩定成長階段，徐誌鴻表示，2021年比較辛苦，我們希望把新產品線及市場根基打好，未來有比較穩定快速成長，由於公司在產品良率提升有不錯進展，希望2021年毛利率比2020年好，我們很希望能立刻轉虧為盈，但還是要時間。

(時報資訊)