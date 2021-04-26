全球貨櫃收費參考指數再度上揚，即使已漲到遠高於真正運輸成本價，但現況供不應求下，儼然已成為航運業者直接喊價的賣方市場。

例如，全球貨運業者馬首是瞻的波羅的海貨櫃指數（FBX）上周又漲6％，每40英尺貨櫃運費已高達7,791美元，相較2020年同期則暴增4.5倍。

不過，這只是參考價而已，若船東喊價兩倍以上，也不用擔心船艙會填不滿。

英國一家專事貨運承攬業者表示，從中國大陸經海運到英國，現在不管是什麼樣商品的航運費，五月份每40英尺貨櫃運價已喊到1.35萬美元，這還是沒有加上其它附加費用前的價格。

以全球海運航線上來看，從泛太平洋，泛大西洋，拉丁美洲，甚至非洲航路，每天都在上漲的運費早已司空見慣。英國物流業者Westbound Logistics也表示，運費可說是每分每秒都在變動，真的一點都不誇張。

不過，就算是好不容易有了艙位，但報關行可以再用不同名義把運費調高，像是調櫃費用，貨櫃車安排等等。

位於美國的Jon Monroe貨運顧問業者指出，亞洲出口商的地位早已整個大洗牌，因為現在是船老大說了算。有些船東甚至要求貨主每周發一次運載報告，就是要貨主主動告知這批貨櫃內的貨品是什麼，而航運業者在開船七到十天，也有權通知出口商要不要收這些貨。

更糟糕的是，不管多早訂到艙位，有可能在大船出港最後一刻，也會接到船東通知自己的貨櫃在這次航班無法出航。

因為，也是船老大說了算。

英國Westbound Logistics表示，目前5月份的艙位已所剩無幾，同時，運費還在一直增加。因為貨櫃裝載有限，所以運費還會一直喊上去。

中國大陸的寧波出口貨櫃運價指數（NCFI）認為，某些國際航班擠爆，空櫃調度因此大亂。而貨運調研單位Freightos也表示，三月份長榮海運在蘇伊士運河的塞船事件，當時看起來似乎沒什麼影響性，但目前各項衝擊已慢慢浮現。

為避免像在荷蘭鹿特丹船隻擠爆，導致裝卸貨櫃時程嚴重耽誤下，很多貨輪都不停靠此地，改駛往其它比較不壅塞的鄰近港口。如果卸貨完的空櫃不立刻載回亞洲的話，歐洲進口商就要叫苦連天了，因為從亞洲進口的貨物無法預期到位。

據悉，亞洲空櫃在未來兩個星期都將吃緊。全球最大貨櫃航運業者快桅（Maersk）也已提前通報客戶，亞太地區貨櫃需求大增的情況，會一直延燒到第二季為止。

因為空櫃調度嚴重失衡，導致20尺可能夠用，但40尺卻供不應求。快桅指出，歐洲主要貨物供應商的中國大陸上海與寧波，是目前身受其害的出口城市。

不過快桅補充，從五月三日起空櫃不足狀況將緩解，五月十日時，應可正式解除缺櫃危機。

目前在泛太平洋的航運相關指數來看是相對穩定，但市場上真實價格卻不是如此。

因此，為強化各航點運載時效性，全球航運業者也正增加不同航點，以符合下游客戶所需。除了可以節省時間外，費用相對而言也比較經濟實惠。

根據挪威Xeneta海運指數，亞洲運往美國西海岸運費，上周小幅上漲1.24％。也就是每40英尺貨櫃雖要價4,080美元，但仍然奇貨可居很搶手。

Jon Monroe貨運顧問業者指出，從亞洲到美國的五月海運艙位幾乎都已客滿，目前要出口的貨櫃可不可以順利裝載上船，發球權還是在航運業者的手上。至於要徵收什麼其它費用，也是船東一句話說了算。

全球海運業者，現在是十年河東十年河西的全盛時期，所以，也難得有機會擔綱喊價者角色。

(時報資訊)