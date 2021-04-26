大S婆婆、俏江南前CEO張蘭今年初傳出因藐視法庭判刑1年，歷經3年上訴後被駁回，張蘭坦言自己白手起家，一直都問心無愧，照舊在社群平台上炫富分享生活，日前她受訪時透露，自己各方面的能力都出色過人，自豪地表示，「退休是國家的損失」，竟遭網友一面倒狂轟。

張蘭日前接受專訪時，坦言已經63歲的她還不到享受天倫之樂的時候，她過去在夾縫中求生存，已經訓練出一身好本領，擁有出色應變能力和企業戰略，「如果讓我們退休了，是國家的損失」，她也提到兒子汪小菲曾到國外留學，對商業市場的品牌定位眼光獨到，為集團帶來不少貢獻，如果滿分10分，她會為汪小菲評價12分。

張蘭受訪時的發言引起陸網不滿。（圖／翻攝自微博）

另外張蘭早在2012年就放棄國籍，入籍聖克里斯多福及尼維斯，卻在受訪時高談闊論「國家」，立刻點燃大陸網友的怒火，紛紛氣得怒批，「奇葩言論，沒妳們地球就不轉了」、「膨脹了啊，真把自己當回事了」、「好像是外國人吧」、「妳不是中國人吧？中國損失啥？」

張蘭遭拘捕仍照樣炫富。(圖/翻攝自微博)

事實上，張蘭因出售俏江南股份吃上官司，2015年La Dolce Vita Fine Dining Company Limited 與 La Dolce Vita Fine Dining Group Holdings Limited取得高等法院禁制令，要求張蘭需申報所有價值超過50萬港幣的資產，然而張蘭並沒有申報，被判定藐視法庭，判刑監禁1年，上訴遭駁回後，法院下達拘捕令，但張蘭仍照樣出席活動、分享生活，生活似乎不受影響。

(中時新聞網)