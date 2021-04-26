味全龍啦啦隊女孩「小龍女」的隊員梔梔自曝遭到性騷擾，她25日在個人IG以限時動態發文，說是有一位喝醉的男球迷從後面抓她的頭髮，被她當場制止。後來男球迷的同行友人向她道歉，梔梔認為醉酒不能當藉口，畢竟飲酒是自己的選擇，但她願意原諒這一次。

「在這邊要來宣導，請不要隨意觸碰異性，因為昨天發生一件事情，我換上衣服的時候我感覺有人一直在抓我頭髮，當時感覺可能是不小心，大概在第三次的時候我確定是故意，我直接轉過頭表示可以不要一直碰我頭髮嗎？但我必須說不管你有沒有喝醉，很多事情就是不可以，這一次我選擇原諒，請大家保持距離保持尊重喝醉就乖乖坐好，我們可以親切但請不要隨意觸碰，在此也感謝當時在場的大哥們。」

那應該是味全龍24日在洲際球場對戰中信兄弟的「龍象大戰」。那位男球迷酒醒之後也向梔梔道歉，梔梔原諒他，同時表示「知道自己醉後會失控，就不要再喝成這樣了。」「沒有經過他人的同意就碰觸是等同於性騷擾的。」

依性騷擾防治法第25條規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處行為者，可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金。

頭髮、臉頰一般而言不算私密部位，但法官可依社會通念及被害人個別情狀加以判斷。如果其本身有調戲的意味，讓人有不舒服的感覺，行為人本身具有性暗示而調戲被害人之意思，就可能被法官認定為性騷擾。★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！

(中時新聞網)