訊舟(3047)發表最新的28埠千兆智慧型視訊監控網路交換器GS-5424PLX，為旗下首款支持ONVIF Profile Q國際標準(開放網路視訊介面論壇)的PoE+乙太網路交換器，並且列在ONVIF官方網站相容設備清單(Conformant Products)內。此外，經測試能相容於符合ONVIF Profile G/Q/S/A/C/T/M 標準之設備，並採用官方要求的加密機制。GS-5424PLX具備智慧型網管介面、長距離傳輸數據保證，並包含4埠10GbE SFP+光纖網路傳輸端口。

訊舟表示，台灣發展Ethernet Switch產業近20年，據市場分析指出2020年全球Ethernet Switch產值為278億美元的市場規模，台灣是全球Ethernet Switch乙太網路交換器的主要生產基地，年產值約達30億美元。台灣在硬體開發符合國際主流標準和規格的製造能力不容置疑，並且在企業中高階智慧型網管交換器的軟體創新研發，大幅領先非網管型交換器的低階市場。

為因應智慧城市、智能建築和智慧家庭蓬勃發展的安防市場，EDIMAX投入開發前瞻性的ONVIF 標準設備以提升整體戰力，強化市場佈局。首款發佈的GS-5424PLX為符合規ONVIF Profile Q協議的乙太網路交換器，為IP視訊監控系統提供最佳化的安裝便利性、系統管理、安全性、與擴充性。

ONVIF協議標準由全球安防監控大廠攜手建構，提供超過19,000種符合一致性標準的產品，例如網路攝影機、NVR網路影像存取伺服器、門禁管理系統、高級視訊流監控設備等等；市場上有超過數百萬台符合ONVIF規範的各品牌產品，數量並持續成長中。訊舟GS-5424PLX為世界首款自動搜尋ONVIF協議相容設備，並自動加入獨立的視訊監控虛擬區域網的智慧型網管交換器，透過自動搜尋功能可以自動輕鬆識別跨品牌的ONVIF相容設備，幫助用戶和系統整合商，在複雜的網路環境中，快速佈署高安全等級的安防監控設備系統。

訊舟表示，隨著資安問題日益受到企業重視，安防產業的市場需求也在不斷成長，採用通過ONVIF協會相容性測試的交換器可以快速設定網路監控設備，並且使該設備受到Surveillance VLAN虛擬區域網保護，讓系統安裝人員不需要糾結在網路配置及資安的問題。企業用戶無論是要集成現有的視訊系統，或是日後要再擴充其他設備，也可輕鬆安裝，在選擇產品的靈活度與自由度也非常高，符合企業發展的經濟效益；另外，訊舟多款符合ONVIF Profile Q協議的智慧型網路交換器將在2021年全面上市。

(時報資訊)