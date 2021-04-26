台北股市上周五(23日)收在17300點，美股也全面收高，台股今(26日)開盤以17378.36點、上漲78.09點開出後，又再度攻高至17456.93點，指數再創新高，上漲逾150點，上周五ADR暴漲9.48%的聯電開盤即大漲3.5元，以60.5元開出，並上攻至61元，來到6字頭價位，台積電開盤也以605元開出，上漲3元，電子量能隨之回溫。

美國公布3月新屋銷售數據表現強勁，激勵上周五(23日)美股收紅，道瓊工業指數終場上漲227.59點(或0.67%)，收在34043.49點，標準普爾500指數終場上漲45.19點(或1.09%)，收在4180.17點，那斯達克指數收盤上漲198.40點(或1.44%)，收在14016.81點，費城半導體指數以3196.98點作收，上漲63.81點(或 2.04%)，值得注意的是，聯電ADR暴漲9.48%，台積電ADR則上漲2.86%。

台股23日在台積電尾盤拉升下，加權指數收在17300.27點的最高點，大漲203.3點，成交值4542.63億元，周線連5紅，三大法人同步買超，外資及陸資買超190.75億元，投信買超1.39億元，自營商買超19.36億元，合計買超211.5億元。

台股上周創下17428.15點的指數新高紀錄，成交值也在22日創下6448.89億元的單日新天量，法人表示，近期台股輪動快速，部分電子股與傳產類股確有漲多現象，宜留意高檔拉回風險，後續仍要觀察電子股成交比重能否拉高，才能重回電子主流，引領台股向上攻高。

(中時新聞網)