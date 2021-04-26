八德老舊公寓大火 父子成焦屍母命危送醫

桃園八德老舊公寓大火，一家3口命危送醫。（照片來源：臉書社團《我是八德人 （八德重劃區八塊厝）》

桃園八德老舊公寓26日清晨大火，消防到場已全面燃燒，緊急入室搶救，曹姓父子成焦屍、母命危送醫仍不治。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園八德老舊公寓26日清晨大火，消防到場已全面燃燒，緊急入室搶救，曹姓父子成焦屍、母命危送醫仍不治。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園八德一棟4層樓公寓清晨慘遭祝融，桃園市消防隊獲報到場已全面燃燒，因堆積大量雜物且鐵窗阻礙，救援困難，打火弟兄冒險入室，陸續在2樓起火層救出3人，但曹家1家3口都失去生命跡象，其中父子被救出時都已成焦屍，一度還向外求援的老母親被嗆昏遭火吻，緊急送醫仍宣告不治，目前火勢已熄滅，起火原因正由警消調查釐清。

八德區介壽路一段一棟4層樓老舊公寓，26日清晨6點半慘遭祝融，消防員獲報緊急出動26輛車、63人到場馳援，雖然其他層樓住戶都已陸續逃出，但2樓起火層仍有曹姓1家3口受困，火蛇不斷竄出、濃煙更直衝天際，險象環生。

打火弟兄緊急入室搶救，分別在2樓廚房救出70歲林姓女屋主、2樓臥室救出80歲中風行動不便的曹姓男屋主和44歲曹姓屋主二兒子，但3人都已失去生命跡象，父子因被衣櫃壓住更慘成焦屍，林婦也有60％燒燙傷，緊急送醫仍傷重不治。

轄區大勇里長劉信通第一時間獲報也趕抵現場，他表示曹家老夫妻退休後都熱心公益，曹翁在大勇國小當導護，直到前年中風、行動不便才暫歇，林婦則長期在衛生所和八德區公所當志工，待人和善且熱情，3個兒子都事業有成，老大和老三已成家立業分別住新竹和龍潭，不幸罹難的二兒子長期在大陸工作，因疫情返台、也照顧中風的老父，原訂5月再度赴陸，豈料發生憾事，將全力協助曹家辦理後事。

消防指出，老舊公寓採一層一戶、每層樓都有2房2廳，因2樓起火層堆積大量雜物，火勢一發不可收拾，第一時間到場時林姓老婦人還在後陽台向外求援，但仍遭濃煙嗆昏，且前後又有鐵窗阻礙逃生，救援困難，就算架梯仍無法觸及，最後不幸罹難，70平方公尺全燒成焦黑、木頭隔間也被燒穿，起火原因正由警消調查釐清中。

(中時新聞網)