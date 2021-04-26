翡翠水庫得天獨厚的地理環境，加上後天嚴格保護，造就它長年水位充沛。許多人可能不知道，它也是全台唯一「食蛇龜野生動物保護區」，更是亞洲首例。保護區面積廣達1300公頃，相當50座大安森林公園，透過積極保育，瀕危的食蛇龜在當地已有穩定族群。

「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」位在水庫集水區範圍內，屬新北市石碇區，範圍包括湳子坑、九紀山、後坑仔、火燒樟等地，面積約1300公頃。研究人員自1996年起，在湳子坑一帶進行食蛇龜生態研究，發現當地龜群雖略減少，但數量維持穩定，決定劃設保護區，讓這種「其實不吃蛇的陸棲淡水龜」得以永續生存。

食蛇龜又稱「黃緣閉殼龜」，不過牠不吃蛇，主要以植物、果實、蕈類、無脊椎動物或大型動物死屍為食物，會被稱為「食蛇」，可能與早期有人發現牠會夾死攻擊牠的蛇類有關。

食蛇龜主要棲息在亞熱帶低海拔地區的森林底層及其邊緣，性成熟時間較晚，一般約10年以上，每年5到8月是牠們的產卵季，一般野生個體每窩蛋約1至4個，蛋體明顯比其他淡水龜大。

另外在保護區內，近年也發現不少同樣遭受盜獵壓力的瀕危物種柴棺龜，在保護區劃設後，族群顯示穩定。

(中時新聞網)