駐美代表處政治組組長口譯哥趙怡翔將請辭回台，並傳出有意投入2022年台北市議員議員選舉，引起各界關注；對此，資深媒體人韋安昨(25)晚指出，相對於民進黨屢屢推出政治新血，國民黨也應該要多給年輕人機會，國民黨在外交人才上，也是有年輕人可以挑戰口譯哥的。

趙怡翔於2016年1月16日蔡英文勝選總統當晚擔任口譯而爆紅，被網友封為「口譯哥」，隨後經歷國安會秘書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任、外交部長辦公室主任等職，在2019年奉派駐美國代表處一等諮議，以政治組長名義對外。趙怡翔近期已向駐美代表蕭美琴請辭，傳待在美國事務處理完畢後，很快就會返台投入參選北市議員規畫。

對此，韋安在臉書上指出，相較起民進黨，藍營其實並不缺年輕外交人才，前國民黨國際組組長黃裕鈞，曾幫過不少藍營大咖與美方搭橋牽線，又與美各智庫有密切關係，但現在只能當個「流浪老師」在大學兼課，或是偶爾上上節目。

韋安呼籲，國民黨應該給年輕人一個機會，讓黃裕鈞在北市同選區與綠營口譯哥PK，較量一下藍綠新生代到底誰的國際視野和外交經驗和實力比較強？「不要對年輕人的出頭機會太小氣。」

前國民黨國際組組長黃裕鈞。(中時資料照)

(中時新聞網)