台中市東海大學音樂系男大生，今天凌晨騎機車突撞護欄墜落大排水溝。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市東海大學音樂系男大生，今天凌晨騎機車突撞護欄墜落大排水溝。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名就讀東海大學音樂系的郭姓男大生，今（26）日凌晨2時14分時，與同學練完團到東海商圈吃完宵夜後，騎機車沿著台灣大道人行道往市區方向行駛，卻突然自撞人行道上大排水溝護欄，墜落五米深的大排水溝，警消獲報後出動救援，特搜隊員利用吊臂將男大生救起送醫，頭部受撞擊有內出血情形，四肢沒明顯外傷，目前狀況穩定無生命危險，經酒測男大生並無酒駕。

騎一騎突然不見 男大生機車自撞護欄墜大排水溝

根據警方指出，偕同郭姓大一生一起吃宵夜的同學表示，和郭男練完團後，大家相揪去東海商圈吃宵夜，一行人騎三輛機車要回宿舍時，大家都騎在慢車道上，但不知何故郭姓男大生卻沒跟上，大家趕快回頭找，才發現郭同學竟掉入大排水溝，立即報案求救。

事後警方調查發現，郭姓男大生騎到西屯區台灣大道四段東海大學牧場加工廠前，正沿人行道往市區方向行駛，卻自撞人行道上大排水溝護欄，掉落大排水溝。男大生同學表示，可能凌晨視線不明，造成人撞護攔墜落排水溝。警方酒測後，郭男並無酒駕，還要調閱周遭監視器進一步了解釐清車禍原因。

(中時 )